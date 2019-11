vor 7 Min.

Die Entscheidung zum Brunnenplatz ist vertagt

Am Brunnenplatz nördlich der Kirche in der Siedlung soll ein soziales Wohnbauprojekt der Stadt entstehen. Doch im Bauausschuss gibt es Bedenken. Die jüngsten Beschlussvorlagen wurden vertagt.

Wegen Sorge um Parkplätze und Lärm findet sich noch keine Mehrheit für Fortsetzung des sozialen Wohnungsbauprojektes in der Siedlung. In der Größe ist es schon geschrumpft. Geht es im Dezember weiter?

Von Elmar Knöchel

Die Entscheidung um ein soziales Wohnbauprojekt der Stadt am Brunnenplatz in Bobingens Siedlung wurde vom Bauausschuss vertagt. Nach mehreren teils lebhaften Diskussionen konnte sich das Gremium in jüngster Sitzung nicht auf weitere Schritte einigen. Über den Auftrag zur Fertigstellung der Vorentwurfsplanung und einer verbindlichen Kostenschätzung, wie es der Beschlussvorschlag eigentlich vorsah, wurde nicht entschieden. Auf Antrag der CSU-Fraktion wurde die Beschlussfassung letztendlich um einen Monat verschoben.

Die Gebäudegrößen sind schon geschrumpft

Wie bereits mehrfach berichtet, soll es in der Siedlung eine Wohnbebauung am Brunnenplatz in der Mitte des Stadtteils geben. Ursprünglich geplant waren dort ein quadratisches, vierstöckiges und ein längliches, dreistöckiges Gebäude. Mittlerweile wurde die Gebäudehöhe für beide Häuser um jeweils ein Stockwerk reduziert. So, dass nun einmal drei und einmal zwei Stockwerke realisiert werden könnten, wie Stadtrat Edmund Mannes zusammenfasst.

Zuspruch für die Stadt kommt von außen

Gebaut werden soll auf dem Grundstück östlich der Grundschule. Ob der Brunnen, der jetzt auf dem Platz steht, erhalten werden kann oder an anderer Stelle wieder aufgebaut werden soll, ist noch nicht entschieden. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Bobinger Siedlung Anfang 2018 wurde der Plan angesprochen, den Platz vor der Kirche und den vor der Grundschule zusammenzufassen und als neuen, zentralen Platz in der Siedlung zu gestalten. Im Rahmen des kommunalen Wohnbauförderprogramms sollen Anträge auf Zuschüsse gestellt werden. Auf Empfehlung der Regierung von Schwaben sollte sich die Stadt nicht allzu lange Zeit lassen, um die entsprechenden Unterlagen einzureichen. Mittlerweile seien sehr positive Reaktionen auf das Projekt „Wohnen am Brunnenplatz“ seitens der Regierung von Schwaben zu verzeichnen. Laut Sitzungsvorlage von Stadtbaumeister Rainer Thierbach sei das Projekt, insbesondere im Hinblick auf die Innenentwicklung in der Siedlung, sehr begrüßt worden und im Rahmen einer Bürgermeisterdienstbesprechung im Landratsamt Augsburg als beispielhaft bezeichnet worden.

Die Idee hinter dem Projekt

Geplant ist laut Bürgermeister Bernd Müller, hier ein gemeinschaftliches Wohnen von Alt und Jung zu ermöglichen. Besonderes Augenmerk liege hierbei auf Barrierefreiheit und der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Im Zuge der Entwicklung der Siedlung solle eine Möglichkeit geschaffen werden, älteren Bewohnern des Stadtteils Wohnungen zur Verfügung zu stellen, damit niemand sein angestammtes Lebensumfeld verlassen müsse. Denn die Altersstruktur in der Siedlung sei relativ hoch und es sei zu erwarten, dass in Zukunft viele ältere und alleinstehende Siedler ihre Häuser gerne verkaufen würden, um in eine kleinere, überschaubare Wohnung zu ziehen. Gerade an diese Menschen richte sich das Angebot des Projektes, sagt die Stadtverwaltung.

Warum die CSU zögert

An diesem Punkt setzt jedoch Kritik aus den Reihen der CSU-Fraktion ein. Es wird befürchtet, dass die als sozial verträglicher Wohnungsbau deklarierten Wohnungen nur an nicht vermögende Personen vermietet werden könnten – nicht jedoch an Siedler. Denn die Sorge ist unter anderem, dass jemand, der soeben sein Wohneigentum verkauft habe, zwangsläufig ein gewisses Vermögen besitze und daher gerade diese Wohnungsbewerber bei der Vergabe nach sozialen Kriterien leer ausgehen könnten. Bürgermeister Müller versuchte zwar bislang mehrfach, dieses Argument zu entkräften, indem er erklärte, dass ja schließlich die Stadt Bobingen selbst als Eigentümer und Vermieter der Wohnungen auftrete. Und somit könne auch die Stadt selbst entscheiden, wer für eine Wohnung infrage käme. Ganz überzeugen konnte er damit allerdings noch nicht alle Mitglieder des Bauausschusses.

Thomas Hauser und Herwig Leiter von der CSU-Fraktion hatten zusätzliche Bedenken angemeldet, ob ein solches Projekt nicht auch die Parkplatzsituation rund um die Winterstraße verschärfen würde. Und sie befürchten Konflikte, die durch die Nähe zur Grundschule entstehen könnten. Schließlich sei ja geplant, dass ältere Menschen dort wohnen sollen. Da seien Auseinandersetzungen wegen Lärm von der nahen Schule vorprogrammiert.

