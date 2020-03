21:41 Uhr

Die Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Mickhausen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Pünktlich am 15. März finden Sie hier die Ergebnisse der Kommunalwahl in Mickhausen - also die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Die Kommunalwahl 2020 findet in ganz Bayern am 15. März statt. Dann wird auch in Mickhausen ein neuer Bürgermeister und ein neuer Gemeinderat gewählt. Die Ergebnisse der diesjährigen Kommunalwahl werden noch am Abend des Wahltags vorliegen.

Welche Kandidaten treten in diesem Jahr an? Wie fielen die Ergebnisse bei der vergangenen Kommunalwahl aus? Die Antworten und alle Infos zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl 2020 in Mickhausen haben wir hier für Sie.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Mickhausen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Am 15. März haben Wahlberechtigte in Bayern zwischen 8 und 18 Uhr die Möglichkeit ihre Stimme in den Wahllokalen abzugeben. Wir werden Sie über die Ergebnisse informieren, sobald sie am Abend vorliegen:

Hans Biechele übt seit 2008 das Amt des Bürgermeisters in Mickhausen aus und wird auch in diesem Jahr zur Bürgermeisterwahl antreten. Gegen ihn tritt Mirko Kujath (Freie Wähler) an.

Die Anzahl der Sitze des Gemeinderats hängt von der Einwohnerzahl der Gemeinde ab. In Mickhausen können insgesamt zwölf Kandidaten in das Gremium gewählt werden.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Mickhausen: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

2014 hat die Vereinigung aus CSU und den unabhängigen Wählern die Mehrheit der Stimmen erhalten. Hier die Ergebnisse der vergangenen Kommunalwahl im Überblick:

CSU /Unabhängige Wählergemeinschaft: 45,6 %, 5 Sitze

/Unabhängige Wählergemeinschaft: 45,6 %, 5 Sitze Liste Münster : 28,8 %, 4 Sitze

: 28,8 %, 4 Sitze Liste Grimoldsried: 25,6 %, 3 Sitze

