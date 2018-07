21:10 Uhr

Die Festbilanz fällt positiv aus

Beim Schwabmünchner Heimatfest wird eineinhalb Tage lang gefeiert. Was am vergangenen Wochenende im Luitpoldpark alles geboten war.

Von Christian Kruppe

Die strahlende Sonne sorgte am Sonntag auch für strahlende Gesichter beim Verschönerungsverein. Eineinhalb Tage wurde im Schwabmünchner Luitpoldpark das traditionelle Heimatfest gefeiert. Eigentlich waren die Vereinsverantwortlichen froh, überhaupt feiern zu können, erklärt Schatzmeister Karl Wieser lächelnd: „Die vergangenen Jahre war es wegen des Wetters eher so, dass das Fest zweimal in Folge ausgefallen ist. Dass wir nun zweimal in Folge feiern können, hatten wir schon lange nicht mehr.“

So sahen es wohl auch die Gäste. Von nah und fern strömten sie in den Park. Schon am Samstag – musikalisch von der Trachtenkapelle Alpengruß begleitet, in der Vergangenheit eher zurückhaltend besucht, war viel los. Am Sonntag war schon ab dem Vormittag volles Programm angesagt und nur selten gab es größere Lücken auf den schattigen Bierbänken auf dem Festplatz im Park.

Kein Wunder, denn der Verschönerungsverein hat sich wieder viel einfallen lassen, um bei seinem Heimatfest für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Parkbähnle dreht seine Runden

Auf der Wiese neben dem Festplatz sorgten Adventure Rapis mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielem mehr dafür, dass die Kleinen ihren Spaß hatten. Auch das Parkbähnchen lockte viele kleine Gäste an und drehte mit ihnen an Bord seine Runden durch den Park. Auf der Bühne sorgten am Vormittag der Musikverein Schwabegg und am Abend die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen für Unterhaltung. Zwischen den beiden Kapellen sorgte der Mittelstetter Faschingsclub und die Menkinger Garde mit ihren Tanzeinlagen für viel Schwung.

Nach dem großen Feuerwerk ist eine erste Festbilanz durchaus positiv ausgefallen. „Das könnte eines der am besten besuchten Heimatfeste gewesen sein“, hieß aus den Reihen der Helfer. Von den rund 70 Ehrenamtlichen, die dafür sorgen, dass zum Fest alles rund läuft, sind einige richtig lange dabei. „Ohne die vielen zuverlässigen Helfer wäre ein solches Fest nicht möglich“, zeigt sich Heinz Schwarzenbach dankbar. Die Helfer wird der Verein auch weiter brauchen. Denn im kommenden Jahr hoffen die Verantwortlichen auf den dritten Streich. Zeitgleich wird über Optimierungen nachgedacht. „Ich kann mir so zum Beispiel durchaus vorstellen, den Samstag etwas jünger zu gestalten“, erläutert Schwarzenbacher.

