Die Frau auf dem Geldschein

Zum 200. Geburtstag von Clara Schumann zeichnet Piano & Voice ein Porträt der Musikerpersönlichkeit

Von Ingeborg Anderson

Wunderkind, Künstler-Ehefrau, Mutter, Musikerin, Komponistin, Dozentin und darüber hinaus noch äußerst aktiv in ihren „Netzwerk-Posts“. Eine erfolgreiche, moderne Frau? Auf jeden Fall! Das Besondere daran ist, dass diese Persönlichkeit schon vor 200 Jahren in Leipzig zur Welt kam: Clara Schumann. Am bekanntesten ist sie bisher als Gattin des Komponisten Robert Schumann und als die Frau, deren Porträt auf dem 100-D-Mark-Schein abgebildet war. Erst in den 1960er-Jahren wurde sie als bedeutende Komponistin entdeckt.

Im Rahmen eines Konzertabends mit Kunstliedern und Texten beleuchteten Solisten der Gesangsklasse von Piano & Voice die vielen Facetten dieser außergewöhnlichen Frau. Stefanie Fersch, die Leiterin des Musikinstitutes, war es ein Anliegen, Clara Schumann dem Publikum näherzubringen: „Es ist faszinierend, mit welcher Kraft sie sich den häufigen Schicksalsschlägen in ihrem Leben entgegengestemmt hat, und das in einer Zeit, wo es für Frauen noch besonders schwer war“, sagt sie bewundernd.

Die Veranstaltung fand in den neuen Räumen von Piano & Voice an der Hochstraße 6a (hinter dem Eiscafé Lazzaris) statt. Besucher, die erstmals zu einem Konzert kamen, staunten bereits eingangs über die angenehme Raumgestaltung. Bis zu hundert Personen fasst der Saal. „Für die Mitwirkenden ist diese Nähe zum Publikum eine besondere Herausforderung“, sagt Stefanie Fersch.

Am Flügel von Annemarie Weibezahn begleitet, sangen Hildegard Jehle, Petra Harenbrock, Laura Kircher, Katharina Geißler, Kristina Tretter und Martin Winter Kunstlieder aus der Zeit der Romantik – komponiert von Clara Schumann und Begleitern ihres Lebensweges: Robert Schumann, Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy. Lyrik bekannter Dichter wie Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine und Friedrich Rückert liegt diesen Liedkompositionen zugrunde. „Damit pflegen wir auch die Verbindung zur Literatur“, sagt Stefanie Fersch.

Und sie las aus Tagebüchern und Briefen, gab damit abwechslungsreiche und bewegende Einblicke in die Lebenssituationen der Künstlerin: Nach einem Blick in die Kindheit als Wunderkind zeigte dies auch, wie sie gegen den Willen des Vaters die Liebe zu Robert Schumann verteidigte. Erzählt wurde von ihrem Leben als Ehefrau und Mutter, die dennoch ihren Beruf nicht aufgibt. Von Krankheit und Tod ihres Mannes, von ihrer Beziehung zu Johannes Brahms, wurde berichtet.

Eines der schriftlichen Zeugnisse ist das Berliner Blumentagebuch. „Damals presste man Blumen und legte sie zu den Notizen ins Tagebuch“, erklärt Stefanie Fersch den Namen. Heute macht man ein Selfie.

