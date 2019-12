10.12.2019

Die Fugger und die Musik

Abschlusskonzert im Landschlösschen

Die Musikerfamilie Schmalhofer aus Bobingen und die Geigerin Yasuka Morizono lassen am Sonntag, 29. Dezember, um 16 Uhr im ehemaligen Landschlösschen in Bobingen Musik aus der Heimat Kaiser Maximilians I. erklingen.

Es hat schon Tradition, dass die Musikerfamilie Schmalhofer das jeweilige Abschlusskonzert der Konzertreihe „Die Fugger und die Musik“ gestaltet. An historischer Stelle spielen Marie Schmalhofer (Sopran), Nathalie Schmalhofer (Violine), Ludwig Schmalhofer (Viola), Andreas Schmalhofer (Violoncello) und die Geigerin Yasuka Morizono.

1590 erwarb Octavian Secundus Fugger das Untere Schlösschen in Bobingen. Rund 60 Jahre blieb es im Besitz der Familie Fugger. Octavian Secundus Fugger spielte Laute und fertigte schon während des Studiums in Bologna für sich selbst ein Lautenbuch an, später förderte er Komponisten und Musiker.

Das Landschlösschen, das mit aufwendiger Stuck- und Deckenmalerei ausgestattet war, beherbergte im Laufe der Zeit wechselnde adlige Besitzer. 1938 kaufte die Stadt Bobingen das geschichtsträchtige Kleinod und machte es zu einem lebendigen Kulturzentrum. (SZ)

Die Tickets für dieses Konzert kosten 22 Euro bzw. 18 Euro ermäßigt und sind im Vorverkauf beim Kulturamt der Stadt Bobingen und unter Telefon 08234/8002-31 oder -36 erhältlich. Außerdem können die Tickets in der Tourist-Information der Regio Augsburg Tourismus GmbH am Augsburger Rathausplatz oder unter www.reservix.de erworben werden.

