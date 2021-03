Die Fußballer des FC Königsbrunn freuen sich auf ihr Jubiläum

vor 18 Min.

Plus Der FC Königsbrunn hat in 25 Jahren sportlich turbulente Zeiten erlebt. Im Jubiläumsjahr ist man stolz auf solide Finanzen und die Jugendarbeit.

Von Hieronymus Schneider

Am 13. März feiert der FC Königsbrunn einen besonderen Geburtstag. An diesem Tag, vor 25 Jahren, unterschrieben neun Fußballfreunde die Gründungsurkunde für diesen reinen Fußballverein. Es war aber keine Gründung aus dem Nichts mit völligem Neuaufbau, sondern vielmehr der Austritt der Fußballabteilung aus dem Turn- und Sportverein (TSV) Königsbrunn. Der Grund für diese Entwicklung lag hauptsächlich darin, dass sich die Fußballer aus der reinen Breitensportorientierung des TSV lösen und sowohl Breitensport als auch Leistungssportteams im Amateurfußball des Landkreises formen wollten.

Der Auslöser war die Entscheidung des TSV-Vorstandes, die Finanzen des Vereins nicht mehr nach deren Bedarf, sondern nach der Mitgliederzahl auf die Abteilungen zu verteilen. Deshalb fühlten sich die Fußballer benachteiligt, weil sie für Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen sorgten, aber auch hohe Ausgaben für den Spielbetrieb hatten. Denn sie spielten damals in der Landesliga Süd und schlossen die letzte Saison unter dem Namen TSV mit Trainer Karl-Heinz Stempfle auf Platz neun ab.

Der TSV Königsbrunn half dem FC mit Verzicht auf eigene Teams

Um dem neu gegründeten Fußballclub den Absturz und einen Neuanfang in der untersten Spielklasse zu ersparen, verzichtete der TSV auf die Anmeldung einer Fußballmannschaft, die erst später wieder aufgebaut wurde. Somit konnte der FC unter neuem Namen in der Landesliga starten. Der neue Verein wählte sich die Vereinsfarben Blau-Rot-Weiß. Zum Blau-Weiß des TSV kamen also noch die rote Farbe und der Beiname "Lion Kings“ ins Spiel.

Der aktuelle Vorsitzende Oliver Stan (links) und Gründungsmitglied Wolfgang Baum zeigen das erste FC-Trikot in den Farben Blau-Rot-Weiß. Bild: Hieronymus Schneider

Die Gründungsurkunde wurde am 13. März 1996 im Pavillon des städtischen Stadions auf die Rückseite einer Speisekarte geschrieben. Das Stadion trägt seit dem Jahr 2000 den Namen der TSV- und FC-Vereinslegende Hans Wenninger. Den ersten Vorstand bildeten Markus Herget, Wolfgang Baum und Peter Moser. Mit ihnen wechselten 420 Mitglieder in vier Senioren- und zwölf Jugendmannschaften den Verein und traten mit dem FC die neue Zeit an. Die erste Saison unter neuer Flagge endete allerdings mit dem Abstieg in die Bezirksoberliga (BOL). Im Sommer 2000 gelang der Wiederaufstieg in die Landesliga unter Trainer Robert Hellhammer. Nach einem weiteren Abstieg 2004 kehrte der FC 2006 in die Landesliga zurück.

FC Königsbrunn trägt viel Eigenleistung zum neuen Vereinsheim bei

Parallel dazu wurde unter dem Vorsitzenden Wolfgang Baum auf dem Gelände an der Benzstraße, nach der Anlage der Rasenplätze für das Training und für die Jugendmannschaften, ein schmuckes Vereinsheim als zweite Heimat neben dem Stadion geschaffen. Zunächst war zwar im Stadtrat nur von Containern die Rede, doch dann wurde ein Clubheim mit großem Sozialraum, Duschen, Umkleidekabinen, Erste-Hilfe-Raum und Küche auf 505 Quadratmetern daraus. Die Gesamtkosten des von der Stadt Königsbrunn gepachteten Vereinsheims beliefen sich mit der Eigenleistung des Vereins auf rund 435.000 Euro. Ihre neue Heimat feierten die FCK-Fußballer mit einem Sportfest zum zehnjährigen Vereinsbestehen mit mehr als 2000 Besuchern an zwei Tagen.

Der sportliche Weg der ersten Mannschaft führte 2008 wieder runter in die Bezirksoberliga und in Folge der Neueinteilung der Ligen nach einem Jahr Landesliga Bayern Südwest in der Saison 2013/14 in die Bezirksliga Schwaben Süd. In den folgenden Jahren besann sich der FC auch aufgrund finanzieller Schwierigkeiten mehr auf den eigenen Nachwuchs. 2017 stieg das Team in die Kreisliga Augsburg ab und hat sich dort etabliert. Die zweite Mannschaft spielt in der B-Klasse Augsburg Mitte. In den 25 Jahren seines Bestehens hat der FC Königsbrunn rund 25 Trainer für die erste Mannschaft beschäftigt. Rekordspieler ist Dardan Jasiqi, der es in 13 Saisons auf 244 Spiele brachte. Mit etwas Abstand folgen Wolfgang Füchsle mit 182 sowie Josef Löffler und Tobias Wengenmayr mit 181 Einsätzen.

Königsbrunner Nachwuchs-Kicker schaffen es zum FC Augsburg und zum FC Bayern

Großen Wert legte der FC immer auf die Jugendarbeit, die immer in allen Altersgruppen von sechs bis 18 Jahren intensiv betrieben wurde. Die B- und C-Jugend spielte zeitweilig in der Bayernliga, einige FC-Junioren schafften es sogar in die Nachwuchsschulen des FC Augsburg und des FC Bayern München. Ein unvergessliches Erlebnis für die Fußballjugend war ein Training mit Weltmeister Klaus Augenthaler an der Benzstraße. Aktuell spielen über 200 Kinder und Jugendliche in elf Mannschaften von der G- bis zur A-Jugend.

Der Verein hat aktuell 350 Mitglieder und wächst auch in der coronabedingten Trainings- und Spielpause. Nach einigen turbulenten Jahren herrscht auch endlich Ruhe bezüglich der Finanzen. Seit 2019 ist der FC das erste Mal in seiner Geschichte schuldenfrei. Trotz Corona steht der Verein auf einer soliden finanziellen Grundlage. Der aktuelle Vorsitzende Oliver Stan hat mit seinen Mitstreitern Katja Steinbach und Yener Abacioglu zum Ziel, das Vereinsgelände an der Benzstraße so auszubauen, dass dort alle Mannschaften Platz zum Trainieren finden.

Weil zum Geburtstag wegen Corona keine Festveranstaltung möglich ist, wird es nur einige Grußbotschaften auf der Homepage des Vereins geben. Eine Feier wird aber nachgeholt, sobald es die Lage wieder erlaubt.

