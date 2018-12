05.12.2018

Die Geschichte der Weihnacht in Liedern

Christoph von Weitzelsingt in Bobingen

Eine Weihnachtsgeschichte in Liedern mit Christoph von Weitzel (Bariton) ist am Sonntag, 9. Dezember, um 15 Uhr in der Singoldhalle Bobingen zu hören

Der Nachmittag beginnt mit alten Weihnachtsliedern, die bildhaft das Weihnachtsgeschehen aus verschiedenen Perspektiven beschreiben. Es folgen die stimmungsvollen, romantischen, weltberühmten Weihnachtslieder von Peter Cornelius, die in idyllischer Weise und Manier des 19. Jahrhunderts von Weihnachten erzählen. Ergänzt wird das Konzert durch kurze Moderationen und Einführungen zu den Werken.

Im zweiten Teil erklingen die berührendsten deutschen Weihnachtslieder, in deren Folge die Weihnachtsgeschichte weitergeführt wird. Verbindende Texte bereichern den Bogen dieser musikalischen Weihnachtserzählung. Gegen Ende des Konzerts singt das Publikum mit den Künstlern gemeinsam, von feiner Klavierbegleitung getragen, und nach Herzenslust einige Weihnachtslieder.

Karten zu 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, gibt es in Bobingen im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen: Bücher Di Santo und Schreibwaren Schiller. (SZ)

