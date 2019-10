10.10.2019

Die Geschichte von Ted Baker

Johannes Ochsenbauer & Friends treten in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen auf.

„Johannes Ochsenbauer & Friends“ treten auf

Wenn zwei zusammenarbeiten, die wissen wie Kultur geht, dann kann nur etwas Gutes dabei rauskommen. „Kultur pur auf dem Lechfeld“ und die Schwabmünchner Buchhandlung Schmid präsentieren in einem Kooperationsprojekt die „Chet Baker Story“.

Johannes Ochsenbauer & Friends begeben sich auf eine einfühlsame Reise in die Lebensgeschichte des legendären Musikers Chet Baker, einem der einflussreichsten Trompeter der Jazz-Geschichte. Marcus A. Woelfle, Musiker, Autor für Fachzeitschriften, Radiomoderator und Jazz-Experte, liest seinen Text über ein außergewöhnliches Musikerleben. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 13. Oktober, in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro, Schüler und Studenten zahlen zwölf Euro. Karten sind in der Buchhandlung erhältlich.

