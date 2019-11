11:43 Uhr

Die Hanfzentrale ist ein ungewöhnliches Geschäft

Nicolas Meier und Christoph Schwarz haben die „Hanfzentrale Königsbrunn“ eröffnet. Was sie in ihrem Laden anbieten und wie sie mit der rechtlichen Lage umgehen.

Von Adrian Bauer

Wenn man über einen Laden spricht, der sich „Hanfzentrale“ nennt, bietet es sich an, zu Beginn ein paar Vorurteile aus dem Weg zu schaffen: In dem Geschäft im Königsbrunner Gewerbegebiet Süd läuft keine Reggaemusik, es hängen keine süßlich duftenden Rauchschwaden in der Luft und die Betreiber Christoph Schwarz und Nicolas Meier tragen auch keine Dreadlocks auf dem Kopf. Sie verkaufen Nahrungsmittel, die eine sehr alte, heimische Pflanze enthalten und nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Die Gesetzeslage betrachten die Betreiber trotzdem sehr genau.

Denn immer wieder bekommen Geschäfte mit einer Produktpalette wie die Hanfzentrale Ärger mit der Polizei. Zuletzt gab es unter anderem in Augsburg eine größere Razzia, weil diese Geschäfte angeblich bestimmte Produkte an Jugendliche verkauft hatten, die eigentlich nur an gewerbliche oder wissenschaftliche Käufer abgegeben werden dürfen. Das Problem sind in diesem Fall zum Beispiel Energy Drinks, die den Wirkstoff CBD enthalten. Dieses „Cannabidiol“ enthält minimale Mengen des psychoaktiven Wirkstoffs THC, eine berauschende Wirkung ist aber in gewöhnlichen Dosen nicht möglich.

Königsbrunner Betreiber halten sich rechtlich immer auf dem Laufenden

Die Betreiber der Hanfzentrale wollen sich rechtskonform verhalten: „Wir verkaufen grundsätzlich keine CBD-haltigen Produkte an Jugendliche“, sagt Christoph Schwarz. Zudem sei EU-weit ein THC-Gehalt von unter 0,2 Prozent zulässig. Daran halte man sich und bleibe rechtlich auf dem Laufenden. Dass diese Lage mitunter verzwickt ist, zeigt die Tatsache, dass große Drogeriemärkte ihre CBD-Produkte im Lauf des Jahres kurzfristig aus dem Programm nahmen. DM bietet die Produkte wegen der schwammigen rechtlichen Lage nicht an, bei Rossmann gibt es im Onlineshop zwei Sorten Mundpflege-Pastillen.

Die Betreiber der Hanfzentrale sind trotz der unklaren Lage von ihrem Produkt überzeugt, sagt Nicolas Meier: „Hanf ist eine der ältesten Nutz- und Heilpflanzen und hat über Tausende Jahre auch als Nahrungsmittel eine große Rolle gespielt. Erst in den vergangenen paar Jahren ist sie in Verruf geraten.“ THC sei aber nur ein Hanf-Inhaltsstoff von vielen und jeder für etwas anderes zuständig. Über die verschiedenen Wirkungen kann Meier kompetent erzählen. Er interessiert sich schon lange für exotische und heimische Pflanzen. Statt der anvisierten Gärtnerlehre machte er zwar eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Die Pflanzen blieben aber ein Hobby und Meier eignete sich ein breites Wissen an.

Hanfnudeln und Brotaufstriche in der Hanfzentrale Königsbrunn

Dies und seine Erfahrung im Handel bringt er nun im Laden ein, der an das Wohnhaus angeschlossen ist. Dass es einen Markt für ihre Waren gibt, davon ist die Familie überzeugt. Denn viele Menschen mögen nicht nur Hanfnudeln oder Brotaufstriche, sondern versprechen sich von CBD-haltigen Ölen und Salben auch heilende Wirkungen. Martina Meier, Nicolas Meiers Mutter, arbeitet ebenfalls im Laden mit und hat mit den Produkten gute Erfahrungen gemacht: „Ich war quasi das Versuchskaninchen“, scherzt sie. Sie habe unter Schlafproblemen gelitten, sei nachts immer wieder aufgewacht. Seit sie die CBD-Öle nehme, schlafe sie wieder durch. Auch Kunden, die in den Laden kommen, berichten von Besserungen bei verschiedenen Leiden.

Die Wirkungen, die den verschiedenen Inhaltsstoffen von Hanf zugeschrieben werden, kennt Nicolas Meier genau. Dass die Einnahme jedem hilft, könne man aber nicht garantieren, sagt er: „Wir verkaufen hier keine Medikamente, daher geben wir auch keine Heilversprechen.“ Viele Menschen seien auf der Suche nach Alternativen zur Schulmedizin, sagt Christoph Schwarz. Daher ist er auch überzeugt davon, dass das Einzugsgebiet südlich von Augsburg groß genug für dauerhaften geschäftlichen Erfolg ist, auch wenn der Laden im Messerschmittring 38 1/2 etwas versteckt im Gewerbegebiet Süd liegt. Man will sich mit guter Beratung von anderen Anbietern abheben.

Brotaufstriche mit Hanf gibt es in den verschiedensten Variationen.

Man habe für die Eröffnung kaum Werbung gemacht, sagt Schwarz – ein paar Facebook-Posts, die Homepage, die mit Adrian Meier ein weiteres Familienmitglied gestaltet hat und viel Mundpropaganda. Trotzdem seien schon zur Eröffnung viele Menschen gekommen und der Laden laufe gut an. Man achte auf Bio-Produkte und kaufe direkt vom Hersteller. Die CBD-Öle kommen von einer österreichischen Firma, dazu gibt es hanfhaltige Müslis, Pestos, Schokoladen und auch eine kleine Auswahl an Produkten, mit denen man Haustiere behandeln kann. Im letzteren Bereich ist das Sortiment noch überschaubar, sagt Schwarz: „Wir schauen, wie sich die Nachfrage entwickelt und vergrößern uns bei Bedarf.“

