vor 38 Min.

Die Hardtstraße wird saniert

Warum der Hiltenfnger Gemeinderat damit nicht bis zum Bau der Ortsumfahrung warten will und wie es mit deren Planung steht.

Von Hieronymus Schneider

Die überwiegend von Landwirten genutzte Hardtstraße, die von Hiltenfingen Richtung Gennach bis zum Waldstück „Härtle“ führt, weist erhebliche Schäden auf. Zur Entscheidungsfindung, ob eine Sanierung schon jetzt durchgeführt werden soll oder damit bis zum Bau der Ortsumfahrung gewartet werden könne, wurde zunächst ein Angebot über die Kosten einer Sanierung eingeholt.

Bürgermeister Kornelius Griebl erläuterte, dass durch die Überquerung der Ortsumfahrung ein Teilbereich der Hardtstraße mit neuem Belag ausgestattet wird und sich die Gemeinde damit Kosten einsparen könne. Er räumte aber ein, dass er nicht sagen könne, wann der Bau der Ortsumfahrung beginnen wird.

Hardtstraße von Hiltenfingen in Richtung Gennach wird für 126.000 Euro saniert

Für das Angebot zur Sanierung der Hardtstraße wurde die Firma Babic aus Igling ausgewählt. Deren Vertreter Stefan Simon zeigte drei Varianten auf. Die Verfüllung der Löcher und Risse mit Asphalt und anschließender Oberflächenbehandlung mit einfacher Splittabstreuung für die etwa 2,5 Kilometer lange Strecke würde knapp 103000 Euro kosten. Die Alternative mit doppelter Oberflächenbehandlung und Anhebung der Fahrbahnränder (Schulter) käme auf etwas weniger als 126000 Euro. Ein Kompromiss mit doppelter Ausführung innerorts und einfachem Belag außerorts würde etwa 114000 Euro kosten. Der Quadratmeterpreis variiert zwischen 7,51 Euro für die kostengünstigste und 9,18 Euro für die qualitativ bessere Ausführung. Insgesamt müssen 13700 Quadratmeter saniert werden.

Der Gemeinderat stimmte geschlossen für die Sanierung in der besten Qualität auf der gesamten Strecke, da man es „so nicht lassen“ könne und der Bau der Ortsumfahrung sich wohl noch etwa fünf Jahre hinziehen dürfte. Zur Finanzierung werden 100000 Euro aus den Rücklagen entnommen und der Rest aus dem Verwaltungshaushalt bezahlt. Die Bauzeit wird etwa zwei Monate betragen. Die Haltbarkeit des neuen Belags wird auf zehn bis 15 Jahre geschätzt.

Für die Ortsumfahrung Hiltenfingen wird viel Fläche benötigt

Bürgermeister Griebl gab eine Mitteilung des Bauamtes Augsburg bekannt, dass für die Ortsumfahrung der Staatsstraße 2015 eine Fläche von zehn Hektar beansprucht wird. Dies ergebe einen Ausgleichsbedarf von 170000 Wertpunkten, wovon 132000 durch bereits erworbene Flächen abgedeckt seien. Zusätzlich werden aber für bestimmte Vogelarten wie Feldlerche und Kiebitz weitere Flächen benötigt. Diese etwa elf Hektar großen Flächen müssen nicht zwingend erworben, sondern können auch im Pfandflächenmodell artgerecht bewirtschaftet werden. Der Nachweis wird erst zur Planfeststellung benötigt.

Durch das vom Bauamt beauftragte Fachbüro können nunmehr die naturschutzfachlichen Unterlagen fertiggestellt und der Planvorentwurf bis Mitte des Jahres zur Genehmigung der Regierung von Schwaben und dem bayerischen Verkehrsministerium vorgelegt werden.

Der Errichtung von zwei landwirtschaftlichen Gebäuden nach Rückbau einer Garage mit Nebengebäude in der Gennachstraße wurde zugestimmt. Ebenso wurde der Nutzungsänderung der ehemaligen Sparkassenfiliale in Wohnräume das Einvernehmen erteilt. Grundsätzlich galt dies auch für die Bauvoranfrage für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Raiffeisenstraße. Allerdings füge sich das versetzte Satteldach mit 30 Grad Neigung nicht in die Umgebungsbebauung ein. Der Antrag wurde mehrheitlich mit der Maßgabe eines gleichseitigen Satteldaches befürwortet.

Nur 15 von 30 Straßenbeleuchtungen werden ausgetauscht

Die Lechwerke Verteilnetz GmbH unterbreitete ein Angebot zum Austausch von 30 Straßenbeleuchtungen alter Art gegen neue LED-Leuchten mit einer Summe von etwas mehr als 20000 Euro. Um das in diesem Jahr vorgesehene Budget des Verwaltungshaushaltes nicht zu überschreiten, wurde nur der Austausch von 15 Lampen in der Birken-, Erlen- und Gewerbestraße beschlossen. Die restlichen Lampen in der Mittelneufnacher-, Wertach- und Türkheimer Straße werden im nächsten Jahr erneuert.

Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege veranstaltet eine Häuserfahrt im Landkreis Augsburg am 18. Mai. Dies ist eine Infoveranstaltung für Menschen, die bauen oder alte Bausubstanz instandsetzen wollen.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat Hiltenfingen

Als Ersatz für die Straßenausbaubeiträge erhalten die Gemeinden künftig staatliche Pauschalen. Nach Hinweisen der Regierung von Schwaben erhalten im Jahr 2019 nur die Gemeinden eine Pauschale, die schon eine Straßenausbaubeitragssatzung erlassen hatten. Dies trifft auf Hiltenfingen nicht zu. In den Folgejahren sollen alle Gemeinden eine Mindestpauschale von 10000 Euro pro Jahr erhalten. Für ganz Bayern ist eine jährliche Summe von 150 Millionen Euro vorgesehen.

Das Bayerische Rote Kreuz plant von 30. Mai bis 2. Juni ein Training zur Trinkwasseraufbereitung auf dem Gelände um das Feuerwehrhaus.

Im Auftrag von Schwaben Netz erfolgt derzeit der Zusammenschluss der Erdgasleitung zwischen der Westsiedlung und dem Krautgarten- und Distelweg.

Der AVV weist auf die Rufbuslinie „R709 Schwabmünchen-Hiltenfingen-Langerringen“ hin. Hiltenfingen wird um 10.22, 11.32 und 16.27, sowie in der Gegenrichtung um 09.33, 10.43 und 15.38 Uhr angefahren, sofern der Bus angefordert wird.

