vor 49 Min.

Die Heizung für die neue Kita steht auf dem Feld

Die Heizung für den neuen Kindergarten steht bereits in Form einer Biogasanlage, an deren Fernwärmenetz der Kindergarten angeschlossen werden soll.

Der neue Kindergarten an der Wertachstraße soll ein Technikkonzept mit niedrigen Betriebskosten erhalten. Geheizt wird mit Wärme von der Biogasanlage an den nahen Grünflächen. Und auch die Lüftung funktioniert ganz einfach.

Von Elmar Knöchel

Der Bau des neuen Kindergartens an der Wertachstraße ist bereits beschlossen. Nun ging es im Bauausschuss um die technischen Details. Den Empfehlungen des begleitenden Ingenieurbüros folgend, wurde beschlossen, den Neubau in Massivbauweise auszuführen. Dies brächte gegenüber einem Holzbau vor allem Vorteile beim Energiemanagement und der Lüftung. Denn in diesem Punkt soll der Kindergarten ein innovatives, sogenanntes Low-tech-System bekommen. Dabei wird auf die sonst üblichen, aufwendigen Lüftungsinstallationen samt langen Rohrsystemen und elektrischen Pumpen und Luftumwälzern weitgehend verzichtet. Durch kluge Planung solle die Lüftung und Luftzirkulation ohne Einsatz von elektrischen Hilfsmitteln erfolgen.

Lüftung? Einfach Fenster aufmachen

In diesem Konzept sei es dann auch möglich, „auch mal ein Fenster zu öffnen“, so die Planer. Das Konzept setze auf gezielt eingesetzte physikalische Effekte bei der Luftzirkulation. Die Vorteile lägen auf der Hand. Die Investitionskosten würden reduziert, genauso wie die Betriebskosten. In Verbindung mit einem Massivbau sei dieses Konzept sehr wirksam, da auch die Temperatur über genügend Speichermasse in der Bausubstanz durch die sogenannte Nachtauskühlung mit minimalem Aufwand – Fenster und Türen in der Nacht öffnen – geregelt werden könne.

Trotzdem bestanden bei den Stadträten leichte Bedenken, ob ein konventionelles System mit Pumpen und Klimaanlage nicht doch effizienter wäre. Nach kurzer Beratung wurde dann aber das Lowtech-Konzept – allerdings mit zwei Gegenstimmen – beschlossen.

Einigkeit herrschte dagegen bei der Art der Heizung. „Die Heizung ist schon da“, freute sich Bürgermeister Bernd Müller. Denn die Fernwärmeleitung der Biogasanlage im nur wenige Hundert Meter entfernten Ahweg verlaufe praktisch genau vor der Haustür des neuen Kindergartens. Somit sei die Fernwärme die günstigste Art zu heizen. Es müssten keine Extraleitung mehr verlegt und nur ein Anschluss installiert werden.

Leerrohre für alternative Heizquelle

Gleichzeitig werde auch im Haus keine eigene Heizungsanlage benötigt, was natürlich erheblich zur Wirtschaftlichkeit beitrage. Trotzdem solle aber sicherheitshalber, um auf jeden Fall für eventuelle Änderungen gerüstet zu sein, auch ein Erdgasanschluss installiert werden. Weiterhin sollten auch im Technikraum Platz für eine spätere eventuelle Änderung der Heizart freigehalten und Leerrohre verlegt werden. Somit sei man auf der sicheren Seite für unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen.

Da es bei einem Kindergarten laut Planungsbüro keinen Sinn ergibt, den Bau als Passivhaus zu konzipieren, wurde beschlossen, das Haus im Einklang mit dem Energieleitbild der Stadt Bobingen, nach entsprechenden Richtlinien zu bauen. Das heißt, der erreichte Energiestandard soll 20 Prozent besser sein, als in der Energieeinsparverordnung (EnEV) verlangt. Nachdem der Bauausschuss auch hier zugestimmt hat, kann nun die konkrete Planung beginnen.