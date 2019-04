vor 4 Min.

Die Hornungs feiern goldene Hochzeit

Hannelore und Andreas Hornung aus Klosterlechfeld feiern ihre goldene Hochzeit. Warum ihre Familie zu den Säulen des Dorfes auf dem Lechfeld gehört.

Von Hieronymus Schneider

Wenn der Erste Bürgermeister mit einem Blumenstrauß und einem Geschenkkorb vor dem Haus des Dritten Bürgermeisters steht, dann kann das kein amtlicher Termin sein. Nein, der Anlass des Besuchs von Rudolf Schneider ist die goldene Hochzeit von Hannelore und Andreas Hornung. Am 18. April 1969 gaben sie sich das Jawort im Standesamt Klosterlechfeld vor dem damaligen Bürgermeister Otto Plocher. Das Rathaus befand sich ganz in der Nähe ihres Wohnhauses in der Bayernstraße, heute ist darin eine Zahnarztpraxis.

Zu einer kirchlichen Trauung war Andreas Hornung damals noch nicht bereit, diese wurde erst bei der Taufe ihres ersten Enkels in der Klosterlechfelder Wallfahrtskirche mit Pater Peregrin im Jahr 1983 nachgeholt. Doch wie fand das Jubelpaar zueinander? Beide sind keine gebürtigen Klosterlechfelder. Hannelore wuchs in Vogelsang westlich von Augsburg auf. Ihre Eltern betrieben dort eine Gastwirtschaft. Der Vater stammte aus Niederbayern und die Mutter aus Tirschenreuth in der Oberpfalz. Über Umwege kamen beide nach Dillingen und lernten sich dort kennen. Als 1955 der Bundeswehr-Fliegerhorst Lechfeld aufgebaut wurde, ergriffen Hannelores Eltern die Chance, in Klosterlechfeld das Café Wimmer in der Bayernstraße aufzubauen. Der Vater war in beiden Weltkriegen Soldat und erhoffte sich viele Gäste in der Nähe eines Militärstandortes.

Nach der Schulzeit arbeitete Hannelore in der Gaststätte des EMA-Kaufhauses nahe der Kirche in Schwabmünchen; und da kehrte Andreas Hornung öfters ein. Der gebürtige Schwabmünchner arbeitete als Raumausstatter und Schaufensterdekorateur bei der Firma Kraus. Zwischen den beiden funkt es sofort, und nach der Hochzeit zogen sie nach Klosterlechfeld in das Haus von Hannelores Eltern, das bis heute ihr Domizil geblieben ist.

Drei Töchter wurden dem Ehepaar geschenkt. Heike und Waltraud führen gemeinsam das Schreibwarengeschäft Lie-Rie in der Nähe des Elternhauses und Andrea wohnt im nahen Scheuring. „Die Schwiegerkinder gehören dazu, und so kommen wir mit je fünf Enkeln und Urenkeln auf 23 Personen in der Großfamilie, die für uns das Allerwichtigste im Leben ist“, sagen Hannelore und Andreas aus voller Überzeugung.

Die Familie Hornung hat das Dorfleben Klosterlechfelds wesentlich mitgeprägt. Andreas war neben seinem Beruf bei der Bundesbahn, den er nach seiner Zeit als Raumausstatter ergriff und 39 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 ausübte, immer ehrenamtlich aktiv. Es begann mit der Faschingsgesellschaft Lecharia, in die er seine Töchter zum Kindergardetanz schickte und es selbst vom Hofmarschall bis zum Vizepräsidenten brachte. Zehn Jahre lang war er Schützenmeister der Schützengesellschaft 1898 und 30 Jahre lang Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt in Klosterlechfeld. Als zweimaliger Bürgermeisterkandidat für die SPD wurde er vor fast 18 Jahren in den Gemeinderat gewählt, dem er bis heute als amtierender Dritter Bürgermeister angehört. Er ist das Bindeglied der Klosterlechfelder Vereine, die sich in der Dorfgemeinschaft zum jährlichen Bürgerfest zusammenschließen, tritt am Adventsmarkt als Nikolaus für die Kinder auf und sammelt gebrauchte Bücher für die Agenda Jugend und Familie.

Hannelore hat lange Zeit als Bedienung in der Gaststätte Zoll- haus an der Lechbrücke gearbeitet und schwärmt noch immer von dieser schönen Zeit. 40 Jahre lang hat sie bis vor etwa drei Jahren die Schwabmünchner Allgemeine in Klosterlechfeld ausgetragen. Andreas unterstützte sie darin, seit er in Rente ging, 17 Jahre lang durch Übernahme eines Austragungsbereichs.

Zur Silberhochzeit gönnte sich das Ehepaar seinen ersten Urlaub an der türkischen Mittelmeerküste, die zehn Jahre lang ihr Lieblingsurlaubsziel wurde. Heute genießen sie ihren Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen lieber daheim. „Ich liebe Blumen und genieße meinen Garten nach meinem Lebensmotto ,Don’t worry, be happy‘, trotz mancher Krankheiten“, sagt Hannelore zufrieden. Am Jubiläumstag spielte die Musikkapelle Klosterlechfeld ein Ständchen vor dem Haus, und am Tag danach gab es das gemeinsame Festbuffet mit der Großfamilie im Landsberger Gasthaus Max und Moritz.

