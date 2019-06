vor 51 Min.

Die Hülle ist marode

Plus Das Königsbrunner Naturmuseum muss sein angestammtes Heim an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße räumen.

Von Adrian Bauer

Das Naturmuseum in Königsbrunn wird in den nächsten Monaten in die Reste der Königstherme umziehen. Das hat der Stadtrat kürzlich in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen. Grund ist der marode Zustand der derzeitigen Heimat des Museums an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. In den Räumen des ehemaligen Restaurants Thermenblick finden die Museumsmacher um Günther Groß mehr Platz vor. Bis der Umzug angegangen werden kann, ist nur das Erdgeschoß des Museums zu besichtigen.

Durch Personalwechsel ging Wissen verloren Die Probleme des Gebäudes wurden bereis 2008 erstmals aufgedeckt. In einem Bericht im Stadtrat wurden unter anderem feuchtes Mauerwerk und ein undichtes Dach angemahnt, das dazu führte, dass auch die Fassade oft bröckelte. Durch die Personalveränderungen im Bauamt verließen in den vergangenen Jahren die Menschen das Rathaus, die davon wussten, sagt Bürgermeister Franz Feigl. Erst bei Kontrollen der städtischen Gebäude in den Jahren 2017 und 2018 seien die Mängel wieder aufgefallen. Die Mitarbeiter des Naturmuseums hatten bislang mit Luftentfeuchtern die Exponate geschützt. Außerdem ließen sich sechs Ehrenamtler zu Brandwachen ausbilden, um trotz nicht mehr zeitgemäßer Brandschutztechnik die Sicherheit der Besucher gewährleisten zu können. Damit ist es nun aber nicht mehr getan, sagt der Bürgermeister. Die Schäden am Bauwerk seien nach wie vor vorhanden: „Nur halt jetzt schlimmer als vor zehn Jahren.“ Seit der Umgestaltung des Museums kämen deutlich mehr Besucher – das sei mit dem Zustand des Gebäudes nicht mehr zu vereinbaren. Die Stadt stand vor der Wahl, sagte Feigl: „Wir mussten uns baurechtlich neu aufstellen – entweder durch eine Generalsanierung oder indem wir den ersten Stock schließen.“ Die Kosten, um das Gebäude bau- und brandschutztechnisch auf den neuesten Stand zu bringen, hätten denen eines Neubaus entsprochen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Umzug zur Therme Daher entschloss der Stadtrat sich zunächst zur Schließung des oberen Stockwerks. Als nächster Schritt soll das Museum in die Reste der Therme umgesiedelt werden. Die Räume des ehemaligen Restaurants Thermenblick seien bestens geeignet, sagte Feigl: „Sie entsprechen den Brandschutzvorschriften, sind durch die Aufzüge barrierefrei, die Wände sind trocken und die Räume bieten 100 Quadratmeter mehr Platz als das bisherige Museum.“ Vor allem das größere Platzangebot sei bei den Museumsmachern gut angekommen. Der Umzug werde die Stadt etwa 70000 bis 100000 Euro kosten, sagt Feigl. In den Räumen müssten Elektrik und Beleuchtung neu angelegt werden. Wände und Decken seien dagegen in gutem Zustand, das Raumklima werde noch geprüft. Man habe viele Alternativstandorte überlegt. Eine Umsiedlung in Container wäre aber noch teurer gewesen, ebenso wie die Idee, die Grundschule Nord aufzustocken, sagt der Bürgermeister: „Letztlich ist es ein Provisorium. Auch wenn es auf mehrere Jahre ausgelegt ist, da müssen wir uns keine Illusionen machen.“ Ein Ort für alle Museen? Bei der Stadt gibt es die Idee, im Zuge der Umgestaltung des Areals rund um die ehemalige Therme zum Forum auch ein „Museum auf dem Lechfeld“ zu bauen. Dort könnten dann alle im Stadtgebiet verteilten Museen eine repräsentative Heimat finden. Bis es so weit ist, werden allerdings noch einige Jahre ins Land ziehen. Mit der Sanierung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, den Schulumgestaltungen und dem Forum selbst haben andere Projekte eine höhere Priorität. Im Zuge des Architektenwettbewerbs sollen die Teilnehmer schon einmal einen möglichen Standort für den Museumsbau mitliefern. Mit den Umbauarbeiten in der Therme soll baldmöglichst begonnen werden. Den Umzug würden die Verantwortlichen gerne noch in diesem Jahr über die Bühne bringen. Bis es so weit ist, hat das Naturmuseum zu den üblichen Zeiten geöffnet. Gezeigt werden kann aber nur der Teil der Ausstellung im Erdgeschoss. Eine Ausnahme bildet die lange Museumsnacht am Freitag, 12. Juli, kündigt Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher an. Dann werden Exponate aus dem Obergeschoß an einem Stand vor dem Museum gezeigt.

