vor 5 Min.

Die Josefs haben dreifachen Grund zum Feiern

Der Königsbrunner Ortsverein der Josefspartei lädt in diesem Jahr zur Josefifeier, zum Freibier am Josefsbrunnen und zum volljährigen Geburtstag.

Die Königlich Bayerische Josefspartei plant neben dem Ehrentag des Namenspatrons zwei weitere Feste

Mit den Kommunalwahlen hat die Königlich Bayerische Josefspartei (KBJP) wenig am Hut. Für die Vereinigung, die zum Ziel hat, den Josefstag wieder zum Feiertag in Bayern zu machen, ist das große Datum in diesem Jahr nicht der Wahltag am 15., sondern der Josefstag am 19. März. Die Königsbrunner Ortsgruppe hat auch darüber hinaus noch einiges zu feiern in diesem Jahr.

Die traditionelle Josefifeier findet am 20. März im Hotel Zeller statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Als Festredner ist diesmal Dr. Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, geladen. Für eine stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgt das Quartett die Oimpartie. Am 20. Juni feiert die KBJP Königsbrunn das 15-jährige Bestehen des Josefsbrunnens, der auf Initiative der Ortsgruppe erbaut wurde. Es wird ein Fest mit seelsorgerischer Unterstützung durch die Pfarrer Bernd Leumann und Ernst Speber. Traditionell wird hier jedes Jahr am Geburtstag Freibier ausgeschenkt und ein geselliger Nachmittag geboten. Für musikalische Unterhaltung sorgt die KBJP, die dieses Mal auch Josefsfahnen am Brunnen wehen lässt.

„In unserem stetigen Bemühen um den Traditionserhalt wurden wir im vergangenen Jahr vor allem durch die Medienaufmerksamkeit beflügelt“, betont der Ortsvorsitzende Ralf Hermann. Anlässlich des Josefitags berichtete 2019 der Bayerische Rundfunk in seinen Radioprogrammen mehrfach über die Aktivitäten der Ortsgruppe und über hundert Gäste nahmen an der Josefifeier im Hotel Zeller teil.

Zusammen mit dem „Kulturjosef“ Heinz Gerstmayr und vielen Mitstreitern plant der „Ortsjosef“ darum auch mit viel Elan die 18. Geburtstagsfeier des Ortsverband Königsbrunn der Königlich Bayerischen Josefspartei am 27. November ab 19.30 Uhr im Hotel Zeller. „Die KBJP Königsbrunn wird volljährig und das ist für uns ein wichtiger Grund zu feiern“, freut sich auch Heinz Gerstmayr. Zu diesem Anlass hat Carolina Trautner, die Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, ihre Teilnahme als Festrednerin zugesagt. Auch hierzu ist eine gute musikalische Unterhaltung für einen geselligen Abend mit den „Seppen“ gesichert. (jojo)

