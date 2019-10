vor 21 Min.

Die Jugend spielt ein Galakonzert

Hier bereiten sich die Musiker zurzeit intensiv mit Bundesdirigent Thomas Hartmann auf das Galakonzert am Sonntag, 3. November, in Schwabmünchen vor.

Das Bezirksjugendblasorchester tritt in wenigen Tagen in der Stadthalle in Schwabmünchen auf.

Fleißig üben derzeit die Musiker des Bezirksjugendblasorchesters (BJBO) und des Bezirksprojektorchesters (PrO) des Bezirks 13 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund. Bereits zum 21. Mal treffen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um sich freiwillig in mehreren Registerproben und einem Probenwochenende musikalisch weiterzubilden.

Dirigentin ist Barbara Theresia Schied. Das BJBO 13 ist inzwischen eine Institution, eine feste Größe im Jahreskalender blasmusikbegeisterter junger Menschen. Wenn man nachfragt, warum dieses Orchester so anziehend ist, dann bekommt man fast immer die gleiche Antwort: Es ist das Gemeinschaftsgefühl von Gleichgesinnten, zusammen sinfonische, hochklassige Blasmusik zu machen und am Ende in einem Galakonzert dem Publikum zu präsentieren. Die jungen Musiker sind alle zwischen 13 und 25 Jahre alt. Für das Konzert proben die Jugendlichen bis zu acht Stunden am Tag sowie am Wochenende davor im Bildungszentrum Kloster Roggenburg.

Projektorchester mit Musikern über 30 Jahren

Ein absoluter Höhepunkt in diesem Jahr ist, dass ein Projektorchester mit Musikern zwischen 30 Jahren und älter aus den verschiedenen Musikvereinen und Orchestern aus dem Bezirk 13 gegründet wurde. Bundesdirigent Thomas Hartmann leitet die Probenarbeit, die derzeit in vollem Gange ist und auch mit einem Probewochenende abgeschlossen wird. Es ist nicht die Leistung Einzelner, die hier zählt, sondern das Miteinander von Musikern aus 20 verschiedenen Musikvereinen und Orchestern.

Ihr Können zeigen die beiden Orchester mit rund 120 Musikern beim Galakonzert am Sonntag, 3. November, ab 17 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen. Der Eintritt ist frei.