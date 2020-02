18:00 Uhr

Die Kieshaufen an der Marktstraße verschwinden bald

Nach langem Warten auf die Baugenehmigung kann der Bau des neuen Wohn- und Geschäftshauses im Königsbrunner Zentrum jetzt losgehen. Wie der Zeitplan aussieht.

Das lange Warten ist vorbei, bald können an einer der Brachflächen in der Königsbrunner Innenstadt die Baumaschinen anrollen. Nachdem im November 2018 die Planungen für das neue Bürgerservicezentrum mit Wohnungen und Räumen für die Volkshochschule auf der freien Fläche hinter der Kreissparkasse vorgestellt und wenig später die archäologischen Untersuchungen abgeschlossen worden waren, herrschte auf dem Grundstück lange Stillstand. Der hat jetzt ein Ende.

Nicht mehr lange werden an der Marktstraße 3 die Kieshaufen zu sehen sein. Denn im Januar ging bei der Gesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung (GWG) die Baugenehmigung für das hier geplante Verwaltungs-, Wohn- und Geschäftsgebäude ein. GWG-Geschäftsführer Günther Riebel, Bürgermeister Franz Feigl, GWG-Projektleiterin Sibylle Leimer und Architekt Werner Eberle freuten sich, dass damit nun ein wichtiger Baustein in der Neugestaltung des Königsbrunner Zentrums starten kann.

Bürgerservice, Wohnungen und Platz für die vhs Königsbrunn

In zwei Jahren soll das viergeschossige Solitärgebäude mit der hellen Klinkerfassade, mit drei Treppenhäusern und zwei begrünten Dachterrassen bezogen werden. Dann sind hier im Erdgeschoss auf rund 1240 Quadratmetern ein neues Bürgerservicezentrum, Räumlichkeiten für die Königsbrunner Vhs und das Polizeidienstzimmer zu finden. Im Obergeschoss sind im frei finanzierten Wohnungsbau Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit geplant.

Durch die städtischen Einrichtungen erhofft man sich vor allem mehr Komfort für die Bürger. An einem Servicepunkt sollen kleinere Behördengänge wie das Abholen eines Reisepasses erledigt werden können, ohne dass die Menschen in eines der Büros gehen müssen. Zudem steht das Foyer abends auch als Ort für Veranstaltungen zur Verfügung. Durch die neuen Räume für die Volkshochschule sollen auch die Königsbrunner Schulen entlastet werden, die bisher Räume zur Verfügung stellten. Die Vhs hat durch den Neubau endlich auch tagsüber mehr Flächen für Kurse zur Verfügung. Bislang konnte man nur auf den Infopavillon 955 zurückgreifen.

Durch Umzug einiger Büros wird Platz für weitere Wohnungen frei

Neue Wohnungen wird es dann übrigens auch an anderer Stelle geben: Wenn das Ordnungsamt in den Neubau gezogen ist, wird sein bisheriger Standort in der Marktstraße 3½ frei. Hier können dann andere Abteilungen der Stadtverwaltung untergebracht werden. Und damit steht der Anbau am Rathaus, der derzeit noch von der Verwaltung besetzt ist, wieder für Wohnungen zur Verfügung. Die dortigen Büros werden renoviert und wieder für eine Wohnungsnutzung umgebaut.

So geht es nach Auskunft der Stadt nun zeitnah weiter: Das Baufeld an der Marktstraße 3 wird in den nächsten Wochen freigemacht. Dazu müssen die Kieshaufen, die bei den archäologischen Untersuchungen und Bodenerkundungen im vergangenen Jahr entstanden sind, beprobt und je nach Klassifizierung abgefahren oder an anderer Stelle wieder eingebaut werden. Anschließend werden die Flächen für die Baustelleneinrichtung und die Kran-Standorte vorbereitet. Dann kann im Mai mit den umfangreichen Aushub- und Verbauarbeiten begonnen werden. Der Plan sieht vor, dass nach den Sommerferien die Rohbauarbeiten für Keller und Tiefgarage starten. (adi/AZ)





