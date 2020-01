vor 34 Min.

Die Kirchen feiern erstmals gemeinsam

Evangelische und katholische Gemeinden Königsbrunns geben zusammen den Neujahrsempfang

Von Adrian Bauer

In Königsbrunn gibt es zum Jahresstart drei feste gesellschaftliche Termine: den Neujahrsempfang im Rathaus und das Dreikönigskonzert am 6. Januar und den Empfang der katholischen Pfarreiengemeinschaft am Sonntag nach Dreikönig. Letzterer Termin ändert sich in diesem Jahr: Erstmals geben die beiden größten christlichen Gemeinden der Stadt einen gemeinsamen Neujahrsempfang. Auch der Termin ändert sich. Los geht es am 11. Januar um 17 Uhr in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung – und damit erstmals an einem Samstag.

In der Vergangenheit war es gute Tradition, dass bei den Empfängen der katholischen Pfarreiengemeinschaften auch die Vertreter der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde mitfeierten und ein Grußwort sprachen. Mit dem gemeinsamen Empfang wird diese Zusammenarbeit nun ausgeweitet, sagt Pfarrer Bernd Leumann: „Wir wollten damit ein öffentlichkeitswirksames Zeichen setzen.“ Die Gemeinden arbeiteten schon bei Themen wie Asyl oder bei Schulgottesdiensten und -veranstaltungen eng zusammen, das seien aber Bereiche, die nur einen bestimmten Personenkreis erreichen.

Die Idee zu einem gemeinsamen Empfang sei schon kurz nach dem letztjährigen Neujahrsempfang entstanden, sagt Pfarrer Leumann. Der Pfarreiengemeinschaftsrat habe den Vorschlag einstimmig abgesegnet und auch die evangelische Gemeinde sei sehr angetan gewesen. Einzige Schwierigkeit war der Termin: An einem Sonntag dürfen nach katholischem Kirchenrecht keine ökumenischen Gottesdienste stattfinden. Da sich die Pfarrer aber ein gemeinsames Gebet wünschten, wurde der Samstag als Termin gewählt.

Die Feier in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung wird von Kirchenmusiker Christoph R. Gollinger und dem Projektchor „Neue Kantorei“ gestaltet. Dargeboten werden Stücke aus einer Schubert-Messe. Pfarrer Leumann und Pfarrer Ernst Sperber wollen den anschließenden Empfang im Gemeindezentrum locker gestalten: „Was genau ich sage, habe ich aber noch nicht entschieden“, sagte Leumann. Nach kurzen Grußworten erhoffen sich die Pfarrer viele gute Gespräche unter den Besuchern.

Mit dem gemeinsamen Empfang möchten die beiden Gemeinden eine neue Tradition begründen. Geplant ist, dass im kommenden Jahr die evangelische Kirchengemeinde als Ausrichter an der Reihe ist.

