vor 41 Min.

Die Kneippanlage ist wieder offen

Das im Herbst zerstörte Handtauchbecken ist erneuert und auch der Barfußweg ist wieder begehbar

Die Winterpause hat ein Ende: Die Kneippanlage an der Unteren Kreuzstraße im Sport- und Freizeitpark West ist wieder geöffnet. Bis etwa Ende Oktober ist der Zugang zur Königsbrunner Kneippanlage nun täglich von sechs bis 22 Uhr möglich; nur donnerstagvormittags muss das Gelände bis 13 Uhr wegen Reinigungsarbeiten geschlossen bleiben. Für alle Freunde des Kneippens hat die Königsbrunner Stadtverwaltung zudem noch eine gute Nachricht: Nachdem das Handtauchbecken im Herbst vergangenen Jahres durch brachialen Vandalismus zerstört worden war, wurde ein neues Becken bestellt, das nun pünktlich zur Wiedereröffnung eingebaut ist. Es ist nicht nur hart wie Granit, sondern auch so massiv. Das rund eine halbe Tonne schwere Becken ist nicht gegossen, sondern besteht tatsächlich aus Granit aus dem Bayerischen Wald, der in einem Stück mit dem Stockhammer bearbeitet und in Form gebracht wurde. Für Markus Krause vom städtischen Tiefbauamt war es besonders erfreulich, dass er den Auftrag an eine regionale Firma vergeben konnte und das Material, das sich durch eine besonders frostbeständige hohe Qualität auszeichnet, ebenfalls aus dem näheren Umfeld stammt. (AZ)

Themen Folgen