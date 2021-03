vor 29 Min.

Die Königsbrunner Kirche ZGV feiert ihr Jubiläum mit Licht und Musik

Für die Nacht der Versöhnung am Vorabend des Jubiläums war das Gotteshaus innen und außen in markante Lichter getaucht.

Plus Die katholische Kirche "Zur Göttlichen Vorsehung" in Königsbrunn wurde vor 50 Jahren geweiht. Wie das Jubiläum dieser besonderen Kirche gefeiert wurde.

Von Hermann Schmid

Mit zwei Gottesdiensten beging die Pfarrei Zur Göttlichen Vorsehung am gestrigen Sonntag den 50. Jahrestag ihrer Kirchenweihe. Aus diesem Anlass hatte die katholische Pfarreiengemeinschaft zudem den Samstagabend-Gottesdienst und die „Nacht der Versöhnung“, eine feste Veranstaltung während der Fastenzeit, von Maria unterm Kreuz in die Kirche an der Blumenallee verlegt. Das Jubiläum konnte coronabedingt nicht größer gefeiert werden.

Mystischer Einfall von Licht und Schatten in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung

Den Frühgottesdienst zelebrierte Pfarrer Alfons Klotz, der die Pfarrei von 1988 bis 2004 betreut hatte, und jetzt im Ruhestand wieder in Königsbrunn lebt. Er widmete diesen Gottesdienst auch dem Gedenken derer, die damals die Pfarrgemeinde mit aufgebaut hatten und erwähnte Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Franz Lubetzki, Mesner Peter Mayer und die Schwestern Traudi Schneider und Maria Ehler, die sich um den Blumenschmuck gekümmert hatten – später im Gespräch mit unserer Zeitung auch noch den langjährigen Organisten Lothar Ganswindt.

„Mag am Anfang die Kirche auch Befremden ausgelöst haben“, stellte er fest, „so entwickelte sich doch bald ein grundlegendes Gemeinschaftsgefühl“, befördert durch die Nähe der Gläubigen zum Altar, auch den direkten Kontakt zu Orgel, Sängern und Musikern sowie „manchmal einen mystischen Einfall von Licht und Schatten“. Der war auch bei diesem Gottesdienst zu spüren, als sich just zur Gabenbereitung ein Sonnenstrahl im Weihrauchdunst abzeichnete.

Für die musikalische Umrahmung sorgten das Kammerensemble des Lech-Wertach-Orchesters, Elisabeth Kick an der Orgel sowie Sänger Nikolai Galkin. Bild: Hermann Schmid

Pfarrer Klotz ging in der Predigt auf den Namen der Kirche und dessen Bezug zur Bergpredigt ein, in der Jesus auch mahnt: „Sorget euch nicht …“ (diese ersten Worte hatte Doris Conzelmann zum Jubiläum auf großen Bannern im Kirchenraum aufgehängt). „Mit dieser Einstellung muss man heutzutage befürchten, dass man zu den Corona-Leugnern gezählt wird“, so Klotz. Deshalb sei es wichtig, die Worte Jesu gewissenhaft zu interpretieren. Entscheidend sei die Fortsetzung: „Suchet zuerst das Reich Gottes, alles andere wird Euch dazu gegeben werden.“

Dieses Reich interpretierte er als „das große Geheimnis, das alles umfasst und alles durchdringt“, sagte der Pfarrer. Zufall, Schicksal, Naturgesetze wie auch die menschliche Freiheit habe Gott schon im Voraus eingeplant und in Gang gesetzt. „Das kann man nicht beweisen und wissen, das muss man wollen und wünschen.“ Erläuternd führte er die Bitten im „Vaterunser“ an.

Die Pfarrgemeinde habe in Königsbrunn viele Menschen integriert

Nach dem Gottesdienst sprach Bürgermeister Franz Feigl. Er betonte, die Pfarrgemeinde Zur Göttlichen Vorsehung habe in den ersten Jahrzehnten viele Menschen integriert, die neu nach Königsbrunn gekommen seien, dafür sage er ein „Dankeschön“ allen, die dafür gearbeitet und Verantwortung übernommen haben. Heute stehe man vor anderen Herausforderungen. „Die Kirche ist da, die Räume sind da – aber sie müssen genutzt werden.“ Die Worte Jesu in der Bergpredigt könnten dabei eine Richtschnur sein. In Zeiten von zunehmendem Individualismus und eines „Pluralismus der Lebensentwürfe“ sei dies eine Herausforderung nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Stadt und die ganze Gesellschaft.

Die beiden Sonntagsgottesdienste wurden musikalisch umrahmt von Elisabeth Kick an der Orgel, dem Sänger Nikolai Galkin sowie dem Kammerensemble des Lech-Wertach-Orchesters mit Wolfgang Scherer und Lea Poljak, Violine, und Benedikt Widmann, Kontrabass.

