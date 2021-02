05:53 Uhr

Die Königsbrunner Realschule präsentiert sich mit einer neuen Turnhalle

Plus Seit 2017 wird an der Königsbrunner Realschule gebaut. Jetzt ist die neue Turnhalle endlich fertig - gerade rechtzeitig zum Start des digitalen Schulrundgangs.

Von Adrian Bauer

An die Bauzäune entlang der Königsbrunner Via-Claudia-Realschule hatten sich viele Passanten in den vergangenen Jahren gewöhnt. Seit dem Sommer 2017 waren die Bauarbeiten gelaufen, durch die aus dem ehemaligen Schwimmbad eine zweite Turnhalle gemacht werden sollte. Wegen der aufwendigen Betonsanierung und eines Rechtsstreits über die Ausführung der Prallwände hatte sich das Projekt verzögert. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Sportlehrer haben bereits eine Einweisung erhalten, und nach einer Baureinigung bekommt Schulleiter Peter Schwarz in der letzten Februarwoche die Schlüssel.

3,15 Millionen Euro hat der Landkreis Augsburg als Träger der Schule in den Umbau investiert. Statt des Schwimmbeckens, das im Jahr 2011 aus hygienischen Gründen geschlossen worden war, wurde im Erdgeschoß des Gebäudes eine neue Turnhalle samt neuen Duschen und Umkleiden errichtet. Zudem sind die Turnhallen nun barrierefrei erreichbar: Dazu wurden ein Treppenlift eingebaut sowie eine Rampe an der Ostseite des Verbindungsgangs sowie ein Behindertenparkplatz. Im Nebenraum der oberen Turnhalle gibt es eine behindertengerechte Dusche und Toilette.

Realschule Königsbrunn bekommt einen Kraftraum als Extra

Besonders stolz ist Schulleiter Peter Schwarz auf ein kleines Extra, das die bestehende Sporthalle bekommen hat: "Dort gibt es jetzt einen Kraftraum mit Fitnessgeräten. Ich denke, besonders unsere älteren Schüler werden den gerne nutzen."

Auf den neuen Kraftraum ist Schulleiter Peter Schwarz besonders stolz. Bild: Marcus Merk

Für Barrierefreiheit und Kraftraum steuerte die Regierung von Schwaben 140.000 Euro bei. Überhaupt ist Schwarz froh, dass der Sportunterricht nun komplett an der Realschule stattfinden könne. Da es bislang nur eine Einzelsporthalle gab, war man auf Hallenzeiten in der benachbarten Mittelschule und am Gymnasium angewiesen.

Mit diesen guten Nachrichten im Rücken freuen sich Schulleitung und Lehrerkollegium auf den virtuellen "Tag der offenen Tür", der am Freitag, 26. Februar, ansteht. Eltern und künftige Schüler dürfen das Haus zwar nicht selbst in Augenschein nehmen, dafür haben die Lehrer Florian Rickert und Anja Rosenbaum aber einen virtuellen Rundgang konzipiert.

7 Bilder So sieht die neue Turnhalle der Realschule Königsbrunn aus Bild: Marcus Merk

Dabei können die Besucher per Mausklick durch die Gänge der Schule laufen und die Fachbereiche kennenlernen. "Wir haben dafür alle Gänge in unserem Schulhaus fotografiert", sagt Anja Rosenbaum, die als "Zentrale Fachleiterin" Bayerns im Fach Informationstechnologie eine ausgewiesene Expertin ist.

Eltern und künftige Schüler können sich virtuell in der Via-Claudia-Realschule umschauen

Mithilfe von Pfeilen können sich die Besucher durch die Gänge klicken. In den Fachräumen und auf einer großen Tafel in der Aula finden sie Videos zu den jeweiligen Bereichen. Darin stellen die Fachlehrer sich und ihre Aktivitäten vor. "Jede Fachschaft hat sich eingebracht. Wir haben sie bei den Filmarbeiten unterstützt", sagt Florian Rickert. Zwischen einer und drei Minuten lang sind die Filme, die den Besuchern ein möglichst umfassendes Bild der Schule vermitteln sollen. "Normalerweise kommen zwischen 180 und 200 Gästen zu unseren Tagen der offenen Tür. Wir hoffen, dass wir ihnen so einen guten Eindruck verschaffen können", sagt Peter Schwarz.

Anja Rosenbaum und Florian Rickert haben gemeinsam den virtuellen Rundgang durch die Königsbrunner Realschule zusammengestellt. Die Besucher können so beim virtuellen Tag der offenen Tür das Schulhaus erkunden. Bild: Adrian Bauer

Der virtuelle Rundgang wird am 26. Februar ab 13 Uhr auf der Homepage der Schule freigeschaltet, wird aber auch in den nächsten Tagen und Wochen noch abrufbar sein. Dazu steckt zu viel Arbeit in dem Projekt, als dass man es nach einem Tag wieder abschalten könnte. Allein die Erstellung des Rundgangs habe acht Stunden gedauert, sagt Anja Rosenbaum. Zudem hätten die Fachschaften viel Energie und Liebe in die Vorstellungsvideos gesteckt. Vermutlich belasse man den Rundgang bis zum Ende des Schuljahrs auf der Seite, wenn auch nicht mehr ganz oben.

Realschule Königsbrunn bekommt neue Außenanlagen

Ganz ohne Bauarbeiten wird es an der Realschule Königsbrunn aber auch in den kommenden Monaten nicht abgehen. Derzeit werden entlang der Schwabenstraße etwa 500 neue Radständer für die Schüler installiert, die die Schule durch ein Förderprogramm des Umweltministeriums erhalten hat. "Viele Schüler kommen bei uns mit dem Fahrrad. Viele wohnen in Königsbrunn, und einen direkten Busanschluss haben wir nicht", sagt Peter Schwarz.

Im Erdgeschoß hat der Sportbau der Königsbrunner Realschule nun eine zweite Turnhalle statt eines Schwimmbads. Zudem ist das Gebäude nun barrierefrei zugänglich. Bild: Marcus Merk

Während hier die Arbeiten bald abgeschlossen sein werden, steht auf der anderen Seite der Schule noch eine größere Maßnahme an: Baumaschinen und Container haben aus dem Bereich zu den Tennisplätzen hin eine Matschlandschaft gemacht. In den nächsten Monaten werden diese Außenanlagen neu gestaltet, sodass das Areal als zusätzlicher Pausenhof genutzt werden kann. Für den Schulleiter ist das ein weiterer Grund zur Vorfreude.

