Die Kolpingjugend in Schwabmünchen hat einen besonderen Adventskalender

Die Kolpingjugend tauchte den Innenraum der Stadtpfarrkirche Sankt Michael bei der Aktion "Licht in der Nacht" in Kerzenlicht.

Plus Die Kolpingjugend Schwabmünchen bietet mit "Licht in der Nacht“ einen Kontrapunkt zur täglichen Hektik. Ein besonderer Adventskalender sammelt Spenden.

Von Uwe Bolten

Die hell erleuchtete Monstranz auf dem Altar, eingerahmt vom Lichtschein unzähliger Kerzen, tauchten den Innenraum der frisch renovierten Stadtpfarrkirche Sankt Michael in ein wahres Lichtermeer. Leise Musik erfüllte den hohen Raum und ließ für die Anwesenden einen Moment der Ruhe entstehen, weit weg von Hektik und Sorgen um die Pandemie.

Aktion der Kolpingjugend Schwabmünchen heißt "Licht in der Nacht"

Zum wiederholten Mal veranstaltete die Kolpingjugend Schwabmünchen die Aktion "Licht in der Nacht“. Obwohl Leon Lieckfeld, Jugendleiter bei der Organisation, mit weniger Zulauf wie in den vergangenen Jahren rechnete, fanden rund 150 Besucher den Weg in das nur durch Kerzen erleuchtete Gotteshaus.

Bei der Aktion "Licht in der Nacht" werden Spenden gesammelt. Bild: Uwe Bolten

"Die Lichternacht der Werbegemeinschaft, zu der unsere Aktion in den letzten Jahren parallel lief, hatte uns zahlreiche Zufallsbesucher gebracht. Doch die wurde bekanntermaßen abgesagt“, begründete er die Einschätzung. "Es ist nicht so wichtig, ob viele Besucher kommen, das Erlebnis für uns selbst ist das Entscheidende“, fuhr er fort.

Die Veranstaltung solle ein Kontrapunkt zum vorweihnachtlichen Verhalten gefüllt mit Einkaufen und Stress sein. "Und da setzt unsere gemeinschaftsfördernde Aktion an: Innehalten, über Dinge des täglichen Lebens und über sich selber nachdenken, dazu wollen wir ein Angebot machen“. Jeder Besucher erhielt beim Betreten der Kirche von einigen der insgesamt 16 ehrenamtlichen Akteure eine kleine Tüte mit Teelicht und Texten zum diesjährigen Motto "Weit werden“.

Adventskalender der Kolpingjugend unterstützt die Kartei der Not

Dort war ebenso der Adventskalender der Kolpingjugend erhältlich, der die, durch die Corona-Schutzmaßnahmen deutlich reduzierten, Spendenaktionen für wichtige Projekte stützen möchte. "Zum ersten Mal haben wir diese Charity-Adventskalender-Aktion ins Leben gerufen. Wir wollen damit Projekte unterstützen, die uns als Kolpingjugend sehr am Herzen liegen“, erläuterte Lieckfeld. Das kleine Heft enthält Beschreibungen der Spendenempfänger, je Adventssonntag verziert mit einem Teebeutel aus dem Weltladen.

Neben der Kartei der Not, dem Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen, mit seinem lokalen Engagement, werden die Kolpingstiftung Rudolf Geiselberger, das Hospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach sowie die Organisation EXIT-Deutschland – Ausstieg aus dem Rechtsextremismus, dem Spender näher vorgestellt. "Der Beitrag von 12 Euro pro Kalender wird vollständig und zu gleichen Teilen an die Organisationen weitergegeben“, bestätigte der Jugendleiter. Die Kalender würden nach den Messen in der Stadtpfarrkirche verkauft werden, wer den Weg dorthin nicht finde, könne ihn auch unter www.kolping-schwabmuenchen.de bestellen, ergänzte Lieckfeld.

