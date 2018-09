20:48 Uhr

Die Kräne haben ihre Arbeit getan

153 neue Wohnungen in Königsbrunn hat die Wohnungsbaugesellschaft GWG jetzt fertiggestellt. Die größte Investition der fast 50-jährigen Firmengeschichte.

Von Adrian Bauer

Nach drei Jahren Bauzeit hat die Königsbrunner Wohnbaugesellschaft GWG ihre Projekte so gut wie abgeschlossen. Alle Wohnungen sind bezogen, nur ein paar kleine Restarbeiten stehen noch aus. Durch die 153 Wohnungen an fünf Standorten konnte die Stadt ein wenig Entlastung auf dem angespannten Immobilienmarkt schaffen. GWG-Chef Günter Riebel ist sich aber sicher, dass sich in den nächsten Jahren noch einiges tun muss.

33,5 Millionen Euro hat die GWG in die neuen Häuser investiert und damit das größte Projekt in den fast 50 Jahren Geschichte gestemmt und den Wert des Gesellschaft mehr als verdoppelt. Damit hat die GWG nun 465 Wohnungen im Bestand. Alle Mieten sind dem Satzungauftrag nach so gestaltet, dass das Wohnen bezahlbar bleibt. In den öffentlich geförderten Wohnung fallen für die Mieter 4,35 bis 7,50 Euro Miete pro Quadratmeter Wohnfläche an, bei den frei finanzierten zwischen 5,30 und 8,80 Euro pro Quadratmeter.

489 Anfragen erreichten 2017 die GWG - trotz neuer Wohnungen

Die künftige Entwicklung sieht Riebel allerdings mit großer Sorge. Denn 2017 trotz der neuen Wohnungen erreichten die GWG 489 Anfragen – jede Wohnung im Bestand hätte also ein zweites Mal vergeben werden können. Rund 70 Prozent suchten Zwei- oder drei Zimmer-Wohnungen. Darunter waren Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen: junge und alte Singles, Pärchen, alleinerziehende Eltern mit Kindern. „Ich weiß natürlich nicht, wie weit die Menschen ihre Anfragen gestreut haben. Einige haben vermutlich anderweitig etwas gefunden. Aber es waren auch einige Fälle dabei, wo es tatsächlich dringend war und wir nichts anbieten konnten“, sagt Riebel. Da im nächsten Jahr keine neuen Wohnungen dazu kommen, werden sich solche prekären Situationen häufen, vermutet er.

Denn durch die gute Konjunktur steigen die Baukosten in den vergangenen Jahren massiv an. Im Jahr 2012 kostete der Bau von einem Quadratmeter Wohnfläche 2050 Euro. Bei den jetzt fertiggestellten Häusern waren es 2750 Euro. Und würde man jetzt ein neues Gebäude anfangen, läge man wohl über 3000 Euro Baukosten pro Quadratmeter, sagt Riebel: „Das wirkt sich auf dem freien Markt natürlich auf die Mieten aus. Bei den Kosten 2012 waren zehn Euro pro Quadratmeter eine realistische Miete, jetzt läge man bei zwölf.“

Viele bleiben aus Mangel an bezahlbaren Alternativen in ihren bisherigen Wohnungen

Daraus ergeben sich weitere Probleme. Für eine Quadratmetermiete von zwölf Euro gebe es eine begrenzte Kundschaft, die sich das leisten kann. „Um solche gestiegenen Mieten zahlen zu können, bräuchte man auch steigende Löhne“, sagt Riebel. Denn ein großes Mittelsegment mit sanierten Altbauwohnungen, die für 7,50 bis acht Euro pro Quadratmeter vermietet werden, gebe es in Königsbrunn schlicht nicht: „Und die, die es gibt, sind nur selten verfügbar.“

Viele Mieter bleiben aus Mangel an bezahlbaren Alternativen in ihren bisherigen Wohnungen, auch wenn sie sich vielleicht mehr etwas leisten könnten. Dadurch ergibt sich für die Wohnungsbaugenossenschaft ein bislang ungekanntes Phänomen: Es gibt praktisch keine Fluktuation mehr in der Mieterschaft. 2017 kündigten gerade einmal zehn Mieter ihre Wohnung. Das sind 2,4 Prozent. In früheren Jahren hätten sich zwischen zwölf und 15 Prozent der Mieter geändert.

Nächstes Projekt für die GWG ist ein Wohn- und Geschäftshaus mit Bürgerbüro

Bei der GWG legt man in Sachen Bautätigkeit eine kurze Pause ein. Der Grund: Es stehen keine weiteren Grundstücke mehr zur Verfügung. Die neue Anlage Blumengarten an der Bodenseestraße bildet den Abschluss des Baugebiets 104, das durch den Erwerb des Bauernhofs der Familie Lang 1993 in den Besitz der Stadt kam. In der Föllstraße schaffte man einen Lückenschluss mit einem Grundstück, das man von der Kolpingstiftung erworben hatte. Das bestehende Eckgebäude, das man vom bisherigen Eigentümer erworben hatte, wurde in das neue Mietshaus integriert.

Nächstes Projekt für die GWG ist das geplante Wohn- und Geschäftshaus auf der Brachfläche neben der Kreissparkasse. Im Erdgeschoss soll ein Bürgerbüro entstehen, darüber ist Platz für neue Wohnungen (wir berichteten). Hier gab es einen Architektenwettbewerb für die Gestaltung, eine Jury sichtet in diesen Tagen die Entwürfe, sodass dort bald ein konkreter Zeitplan für den Bau festgelegt werden kann. Mittelfristig hofft Günter Riebel dann, dass auf dem Gelände der heutigen Mittelschule Nord neuer Wohnraum entstehen kann. Allerdings muss dafür erst die Mittelschule Süd erweitert werden, um alle Klassen aufnehmen zu können. So muss weitere Entlastung für den Wohnmarkt mittelfristig aus anderen Quellen, wie den neuen Baugebieten kommen.

