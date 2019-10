vor 17 Min.

Die Kunden werden zu Models

Friseur Nikolaus Summerer hat einen Bildband mit von ihm frisierten Königsbrunnern aufgelegt. Wozu der dient.

Eine ganz besondere Premiere fand kürzlich im alteingesessenen Friseursalon Summerer Königsbrunn statt. Dort wurde im Beisein zahlreicher Gäste das brandneue Fotobuch vorgestellt, für das 26 Kunden Modell gestanden hatten.

„Immer öfter kommen Kunden in den Salon und wissen nicht so recht, für welchen Haarschnitt sie sich entscheiden sollen“, sagt Friseurmeister Nikolaus Summerer: „Sie konnten sich trotz Erklärungen zum Schnitt oft noch kein anschauliches Bild davon machen. So entstand die Idee für ein ganz persönliches Fotobuch, das unsere Kunden, mit den unterschiedlichen Haarschnitten, in großformatigen, detaillierten Einzelaufnahmen zeigt.“ So entstand ein ansprechender 50-seitiger Bildband in Hochglanz-Qualität im DIN-A4-Format. „Gewidmet ist dieses Beratungsbuch meiner Frau Annette und unseren Töchtern, Jennifer, Kristina und Nadine, die alle viel Geduld während der aufwendigen Vorarbeiten hatten“, sagte Summerer.

Vom Kind bis zum Senior

Ein dreiviertel Jahr dauerte das gesamte Projekt, drei Monate lang verwandelten sich Friseursalon und Garten in ein Fotostudio. Dort lichtete Tobias Eder die Modelle im Alter von elf bis 80 Jahren ab. „Die Männer sollten ganz natürlich auftreten, es wurde weder Schminke noch Puder benutzt, auch die Kleidung konnte selbst gewählt werden. Jedoch sollten zum Haarschnitt unbedingt die Konturen, der Scheitel sowie die Länge und Fülle des Deckhaares aus verschiedenen Perspektiven gut sichtbar sein, so die Vorgabe von Nikolaus Summerer.

Als Requisiten dienten neben einem Fahrrad auch zwei blank polierte Oldtimer-Kraftfahrzeuge: eine Harley Davidson Baujahr 1950 sowie ein Chevrolet von 1954. Diese stellten zwei Autobastler unter den Kunden zur Verfügung. In dem lebendig anmutenden Bildband, mit Layout von Nikita Nakropin, in dem die Modelle am Ende nochmals einzeln vorgestellt werden, finden sicherlich Männer jeder Altersgruppe interessante Frisur-Anregungen.

Ob blonde, schwarze oder bereits graue und weiße Haare, kurze oder längere Wangen- oder auch Schnurrbärte, die Möglichkeiten das Haar zu tragen, sind sehr vielfältig. „Das Fotoshooting hat richtig Spaß gemacht“, sagt der elfjährige Schüler Moritz. Ihm pflichten die anwesenden Modelle gerne bei. „Ein tolles Buch ist entstanden“, sind sich Fotomodelle und Gäste einig. Als kleine Erinnerung an die Aktion, verteilte Nikolaus Summerer an die Aktiven, die komplett ohne Gage mitwirkten, jeweils ein Exemplar.

