vor 44 Min.

Die "Lady Lords" kommen nach Bobingen

Die Münchner Lady Lords kommen am Glumperten Donnerstag mit ihrer neuen Show in die Singoldhalle nach Bobingen.

Die Münchner Lady Lords zeigen ihre neue Show in Bobingen. Schwungvoll wird es in der Singoldhalle auch beim Faschingskränzle.

In die faszinierende Welt der Travestie und Fantasie können Besucher am 20. Februar in der Bobinger Singoldhalle eintauchen. Tags darauf lädt das Kulturamt zum Bobinger Faschingskränzle in die Singoldhalle.

Mit der Veranstaltung soll Brauchtum belebt werden, das früher in schwäbischen Dörfern und Städten im Fasching nicht fehlen durfte: das „Kränzle“, das mit Musik, Tanz, Maskerade, Kaffee, Krapfen, einer Brotzeit, viel Ratsch und Gaudi begeistert.

Fünfstündiges Programm

Für fünf Stunden närrische Stimmung in der Singoldhalle sorgen die Original Wertachtaler, die Formation jung gebliebener Musiker aus Wehringen, Bobingen und Umgebung, deren Repertoire von „A“ wie Atemlos bis zu „Z“ wie Zillertaler Hochzeitsmarsch reicht. Darüber hinaus hat das Kulturamt regionale Faschingsgrößen für Einlagen gebucht. Mit dabei ist das Männerballett „Die Pfundigen“ mit Garde und Showtanzgruppe des MFC Mittelstetten.

Das Programm heißt "Viva Paradies"

Eine andere Show bieten die Münchner Lady Lords. Das Künstler-Trio präsentiert am Glumperten Donnerstag ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ihr neues Programm „Viva Paradies“ in der Singoldhalle. Mit dabei im bunten, vergnüglichen Treiben sind die Tänzerin und Sängerin Marcella Milano und Ulknudel Gerda Gans. Gemeinsam werden sie das Publikum mit Comedy, Parodie, Livegesang und frecher Conference unterhalten. Als Stargäste auftreten werden „Melody Damour“ und der charmante „Kelvin Delcroix“ aus Frankreich. Neben dem Showprogramm gehören zu den unverkennbaren Markenzeichen der Lady Lords schillernde und extravagante Kostüme und Frisuren, die blitzschnell gewechselt werden und ständig neue Charaktere auf der Bühne präsentieren.

