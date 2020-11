vor 26 Min.

Die Lechfeldstube in Kleinaitingen ist jetzt Annas Restaurant

Plus Die Lechfeldstube in Kleinaitingen stand monatelang leer. Jetzt hat die Gemeinde einen neuen Pächter gefunden. Was dort angeboten wird.

Monatelang stand die Lechfeldstube in Kleinaitingen leer. Nun hat die Gemeinde einen neuen Pächter für die zentral gelegene Gaststätte gefunden. Hatem Boulila und Anna Kruglak haben Ende Oktober Annas Restaurant in Kleinaitingen eröffnet. Wegen der Corona-Regeln bieten sie die Speisen ab kommender Woche zum Mitnehmen an. Der neue Pächter möchte mit einer Idee sehr genau auf die Wünsche seiner Gäste eingehen.

Jede Woche soll es neben festen Gerichten wie Steaks ein verändertes Menü geben. „Wir kochen nach Wunsch“, sagt Boulila und fügt an: „Diese Woche haben sich die Gäste Ente gewünscht, deshalb kochen wir das am Wochenende.“ Im Lokal und in den sozialen Medien können Gäste ihre Wünsche äußern. Schwerpunkt ist die deutsche Küche. Es werde aber auch italienisch oder französisch gekocht, sagt der Pächter.

Hatem Boulila hat schon Gaststätten in Augsburg und Thannhausen betrieben

Hatem Boulila ist gelernter Hotelfachmann. 18 Jahre lang hat er in Augsburg gearbeitet und dort das italienische Restaurant Palladio sowie den Thorbräu Biergarten betrieben. Zuletzt führte er mit seiner Lebensgefährtin Anna Krugler eine Bar in Thannhausen. Weil Boulila aber in der Corona-Krise gemerkt hat, dass er mehr Platz benötigt, um flexibler zu sein, sind er und Anna Krugler nach Kleinaitingen gekommen.

Der Kontakt zur Gemeinde, der die Räumlichkeiten gehören, kam über die Brauerei zustande, mit der sie schon vorher zusammengearbeitet hatten. „Wir haben mit dem Bürgermeister geredet und das Potenzial des Lokals gesehen“, sagt Boulila. Für Veranstaltungen können sie die Sporthalle des Vereins benutzen. Insgesamt ist dort Platz für 800 Menschen.

Viele Pächter sind in Kleinaitingen vorher gescheitert

Die Gaststätte in Kleinaitingen galt lange als Sorgenkind der Gemeinde. Seit dem Bau der Lechfeldhalle im Jahr 2001 haben dort acht Pächter ihr Glück versucht und früher oder später das Handtuch geworfen. 2011 übernahm der Augsburger Koch Eugen Dillmann das Wirtshaus. Er hatte zuvor eine Sportgaststätte in Diedorf geführt. In der Lechfeldstube, in deren Gastraum bis zu 100 Gäste Platz haben, bot er gut bürgerliche Küche an. Doch Ende vergangenen Jahres gab er den Betrieb auf.

Die Gemeinde wollte das Wirtshaus aber bewahren. Eine Umfrage im vergangenen Jahr zeigte, dass die Kleinaitinger das Wirtshaus im Ort schätzen - vor allem um Freunde und Bekannte zu treffen oder die Räume für private Feiern nutzen zu können. Doch viele gaben auch an, dass das Ambiente verbessert werden könnte.

Kleinaitingen plant Modernisierungen

Eine Expertin, die die Umfrage leitete, empfahl der Gemeinde, beim Umbau auf eine gemütlichere Atmosphäre zu achten. Das Angebot an Speisen sollte zielgruppengerechter gestaltet und die Ansprüche der Vereine und Gäste bei privaten Feiern stärker berücksichtigt werden. Zudem sollte die Gemeinde mit dem neuen Pächter über Veranstaltungskonzepte sprechen. Kleinaitingens Bürgermeister Rupert Fiehl traf sich mit Boulila und Krugler zum Probekochen und sprach über die Pläne des neuen Pächters. "Das hat alles sehr gut gepasst, dann haben wir eine Entscheidung getroffen", sagt er.

Im Rahmen eines Förderprogramms bringt die Gemeinde den Umbau voran. Die Räume sind weiterhin in ihrem Besitz. "Wir modernisieren erst die Küche und später die Gasträume", sagt Fiehl.

