Die Lewa zeigt ab heute, was die Region bietet

Die Lech-Wertach-Ausstellung ist in Bobingen bis Sonntagabend wieder in der Singoldhalle, in der benachbarten Realschul-Turnhalle und im Freigelände zu sehen.

Die Gewerbeschau stellt in Bobingen zahlreiche Firmen vor und bietet einen Berufs-Infotag, bei dem Jugendliche mit Ausstellern ins Gespräch kommen.

Von Peter Stöbich

Nach einjähriger Unterbrechung gibt es dieses Wochenende wieder eine Lech-Wertach-Ausstellung (Lewa): Die Gewerbeschau findet nach 2013 zum zweiten Mal in Bobingen rund um die Singoldhalle statt und präsentiert vielfältige Angebote von rund hundert Ausstellern aus der Region.

Die Messe wird am heutigen Freitag um 17 Uhr von einem Ensemble des Lech-Wertach-Orchesters eröffnet und dauert bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Veranstalter ist der Verein Lech-Wertach-Interkommunal zusammen mit der Stadt Bobingen sowie den Gewerbevereinen aus Bobingen, Königsbrunn und Schwabmünchen.

Projektleiter Robert Dölle hofft, dass die Besucherzahlen rund um die Singoldhalle heuer höher sein werden als bei der letzten Gewerbeschau in Königsbrunn: 2016 hatte man nur rund 6000 Menschen gezählt. Nicht nur 2017, auch 2015 war die Lewa schon ausgefallen.

Das Angebot der vielen Aussteller in der Realschul-Turnhalle und der Singoldhalle sowie im Freigelände werde diesmal sehr abwechslungsreich, sagt Dölle: Es reiche vom Autohaus über die Praxis für geistiges Heilen bis zum Bobinger Weltladen.

Bei freiem Eintritt kann man sich an den Ständen über die Themenfelder Bauen und Wohnen, Heim und Handwerk, Gesundheit, Freizeit und Lifestyle informieren oder Fachvorträge besuchen, zum Beispiel über Bad- und Fenstersanierungen.

Bürgermeister Bernd Müller freut es besonders, dass in Kooperation mit der Realschule Bobingen ein Berufsinformationstag in die Gewerbeschau integriert wird. Dieser bietet Jugendlichen am Samstag von 10 bis 12 Uhr Gelegenheit, direkt mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen und auszuloten, welcher Beruf sie besonders interessieren könnte. Robert Dölle: „Natürlich profitiert auch die Wirtschaft durch die Kontaktaufnahme mit potenziellen Auszubildenden, die nach ihrem Schulabschluss in der Region bleiben können.“

So nutzt auch die Polizei die Lewa, um an ihrem Stand nicht nur für ihre Berufsausbildung zu werben, sondern auch für Sicherheit im Verkehr. Und hoffen unsere Zeitung, Vereine, Organisationen, oder Parteien wie die örtliche CSU, auf Interesse der Besucher.

Die Schirmherrschaft für die Lewa hat Markus Ferber übernommen, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament. „Ich bin in meiner Heimatregion sehr verwurzelt und stolz darauf, dass wir vor allem im Bereich klein- und mittelständischer Betriebe hervorragend aufgestellt sind“, stellt er fest. Die Lewa biete eine gute Möglichkeit, den direkten Kontakt zwischen den Bürgern und heimischen Gewerbebetrieben herzustellen.

Die Palette der Aussteller und vertretenden Branchen in Bobingen ist sehr bunt. Auf der Ausstellerliste stehen als Stichworte unter anderem Bauberatung, Gärtnerei, Musikinstitut, Reisebüro, Schreinerei und viele weitere Anbieter aus der Region.

Wer vom Bummeln und Schauen eine Erholungspause braucht, kann auf eine gastronomische Auswahl zurückgreifen. Für Ausstellungsleiter Dölle passt die Gewerbeausstellung perfekt zu den derzeitigen Trends: „Das Interesse über Herkunft, Qualität und Nachhaltigkeit von Produkten und Konsumgütern wächst spürbar. Genau hier kann die Lewa mit dem Schwerpunkt auf regionalen Anbietern punkten“.

Die Besucher werden aus Sicherheitsgründen darum gebeten, auf das Mitbringen größerer Behältnisse und Taschen zu verzichten. Gegebenenfalls würden Taschenkontrollen durch den Sicherheitsdienst durchgeführt, sagen die Organisatoren vom Begegnungsland Lech-Wertach. Sie weisen darauf hin, dass das Sicherheitskonzept dem Wohlergehen der Besucher und Aussteller dient.

