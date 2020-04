15:05 Uhr

Die Menschen im Kreis Augsburg halten sich an die Maskenpflicht

Die Polizei zieht nach den ersten Tagen ein positives Fazit: Die Maskenpflicht wird im Landkreis Augsburg gut eingehalten.

Von Norbert Staub

Gut eingehalten wird die Maskenpflicht in der Region. „Das läuft sehr gut, wir haben keinerlei Probleme bis jetzt“, sagt Gernot Hasmüller, Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Auch sein Kollege Alfred Wiedemann von der Polizeiinspektion Bobingen ist zufrieden: „Wir sind ja angehalten, nicht direkt zu kontrollieren. Aber wenn uns was auffällt, sprechen wir mit den Menschen, und alle waren bisher einsichtig. Es ist kein Problem, wenn die Leute Verständnis zeigen. Nur die, die sich uneinsichtig zeigen, müssen mit einer Anzeige rechnen.“

Verstoß gegen Maskenpflicht: Nur eine Anzeige

Auch das Polizeipräsidium Schwaben Nord, das für Stadt und Landkreis Augsburg sowie Nordschwaben zuständig ist, ist zufrieden. In 26 Fällen mussten Polizeibeamte Personen auf eine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen. Ein Teil von ihnen wartete dabei an Haltestellen ohne angelegte Schutzmaske.

25 Personen konnte das Erfordernis einer Mund-Nasen-Bedeckung in der jeweiligen Situation in einem Gespräch erfolgreich vermittelt werden, so die Polizei. Eine Anzeige musste in diesen Fällen nicht erstattet werden. Lediglich ein 27-Jähriger zeigte sich in Augsburg absolut uneinsichtig und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

