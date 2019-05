vor 42 Min.

Die „Missa bervis“ erklingt in der Pfarrkirche

Chorregent Stefan Wagner lässt die anspruchsvolle Komposition im Gottesdienst aufführen. Projektsänger können noch mitmachen. Die Proben starten am Mittwoch

Seit einigen Jahren werden in der Schwabmünchner Michaelskirche auch immer wieder anspruchsvolle Kompositionen des 20. Jahrhunderts aufgeführt. Das Anliegen des Kirchenmusikers Stefan Wagner ist es, hochwertige geistliche Kompositionen auch wirklich in der Kirche im Rahmen der Liturgie aufzuführen, denn leider werde diese Musik allzu oft nur noch im Konzertsaal aufgeführt, so Wagner. Deswegen wird demnächst wieder ein großes musikalisches Kunstwerk in Schwabmünchen aufgeführt, eine Messe von Paul Basler.

Am Donnerstag, 30. Mai, wird im Gottesdienst um 9 Uhr die „Missa brevis“ des zeitgenössischen Komponisten Paul Basler (USA) in der großen Orchesterfassung aufgeführt. Der Chor St. Michael und das Orchester „Capella St. Michael“ stellen sich der Herausforderung einer Aufführung in der Schwabmünchner Kirche St. Michael am Feiertag Christi Himmelfahrt.

Die „Missa Brevis“ wurde im Jahr 2005 geschrieben, und verwendet musikalisches Material der amerikanischen Folkmusic aus den 60er-Jahren. Es gibt eine Fassung für Chor und Klavier sowie eine für Chor und Orchester.

Paul Basler, geboren 1963 in Wisconsin, war einige Zeit Dozent an der Universität von Nairobi (Kenya), und ist zur Zeit Professor an der Universität von Florida. Er ist einer der herausragenden Komponisten in den USA und auch der gefragteste Lehrer für Horn. Paul Baslers Kompositionsstil ist fest verwurzelt in seinem katholischen Glauben. Die New York Times beschreibt seine Kompositionen als „virtuosic and highly athletic.“ Baslers Kompositionen werden weltweit aufgeführt.

Zur Aufführung sind auch wieder Projektsänger und -sängerinnen eingeladen, mitzumachen. Geprobt wird drei Mal mittwochs, ab 8. Mai, jeweils um 20 Uhr. Bei Bedarf findet am Freitag, 19. Mai, eine Probe ab 18.45 Uhr statt. Die Generalprobe ist am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr. Die Proben finden im Probenraum Ferdinand-Wagner-Straße 3 und in der Kirche statt. Informationen und Noten beim Chorregenten Stefan Wagner, Telefon 08232/995273.

von Paul Basler ist am Donnerstag, 30. Mai, ab 9 Uhr in der Schwabmünchner Michaelskirche zu hören.

Themen Folgen