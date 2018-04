00:34 Uhr

Die Nachverdichtung fest im Blick

Langerringen arbeitet an Regeln für neue Häuser in Gennach

Der Schwerpunkt Langerringer Gemeinderatssitzungen liegt seit Monaten auf Themen rund um öffentliche und private Bauvorhaben. Die letzte Gemeinderatssitzung drehte sich ebenfalls nahezu vollständig um dieses Thema, denn der anhaltende Bauboom macht auch vor kleinen Gemeinden nicht Halt. Präsentiert wurde der aktuelle Entwurf für das Baugebiet Nordwest im Ortsteil Gennach. Außerdem standen fünf weitere Bauvorhaben auf der Tagesordnung.

Die Planungen für Gennach Nordwest im Bereich der Dorfstraße, dem Raiffeisen- und Birkenseeweg sowie der Äußeren Dorfstraße sind seit Herbst letzten Jahres Thema (wir berichteten). Die Gemeinde möchte im Rahmen einer Art Nachverdichtung die Bebauung zulassen, ohne zuviel Gestaltungseinfluss zu verlieren. Das Areal ist im Prinzip an den Außenverläufen bereits weitgehend bebaut, dahinter liegt zum Inneren des Geländes hin aber freies Grünland. Von der Idee her soll es auch so bleiben. Deshalb führte Architekt Peter Nardo aus, dass hinter der Bestandsbebauung zum Zentrum hin in verschiedenen Bauzonen immer aufgelockerter gebaut werden könne. Gleichzeitig solle dabei der Innenbereich als Grünzone freigehalten werden. Wie er den Räten und zahlreichen Zuhörern bei der Planvorstellung erklärte, werde grundsätzlich eine an den Umgebungsbestand angepasste Bebauung angestrebt. Je nach Grundstückslage sollen dabei Sattel-, Pult- oder auch Walmdächer mit Dachneigungen von 15 bis 48 Grad zulässig sein. In der Regel beziehe sich die Bebauungsplanung auf Gebäude mit maximal zwei Wohneinheiten.

Gleichzeitig stellte Nardo die beabsichtigte Grünordnung für dieses innerörtliche Bebauungsgebiet vor. Um dem bei Bauvorhaben immer stärker eingreifenden Klimaschutzgedanken Rechnung zu tragen, enthält der Bebauungsplan Nr. 29 Vorschläge zur Fassaden- und Dachbegrünung. Noch vor wenigen Jahrzehnten war dies in der Region aufgrund sehr restriktiver Gestaltungsauflagen nahezu undenkbar.

Die üblichen Vorgaben hinsichtlich eventueller Bodendenkmäler konnte Bürgermeister Konrad Dobler relativieren, da es sich nach seinen Worten hier um keine Verdachtsfläche handele. Gegen Mitte April sei beabsichtigt, die Öffentlichkeit im Gennacher Musikerheim über Details zu informieren und entsprechend mitzunehmen. Zur Wahrung ihrer Interessen hatte die Gemeinde Langerringen bereits eine Veränderungssperre für das Planungsgebiet Gennach Nordwest erlassen. Bei zwei für zulässig befundenen Vorhaben – die Errichtung eines Fahrsilos und der Einbau einer Dachgeschosswohnung in ein Bestandsgebäude – wurden jetzt aber Ausnahmen beschlossen. Ein weiterer Themenbereich waren die Vorhaben privater Bauherren. Nicht alle bekamen die Zustimmung des Gemeinderates. Abgelehnt wurde der Antrag für ein Doppelhaus mit insgesamt vier Wohnungen, der nach Ansicht der Räte zu viele Befreiungen von verbindlichen Auflagen des bestehenden Bebauungsplanes erfordert hätte. (mimä)