15:24 Uhr

Die Oppenländer-Halle in Königsbrunn wird zur Faschingszentrale

Die Kinderbälle in der Königsbrunner Sporthalle haben in den vielen Jahren nichts an Beliebtheit eingebüßt. 1200 Besucher zählen die Veranstalter in diesem Jahr.

Von Andrea Collisi

Es ist eine Erfolgsgeschichte seit Jahrzehnten: Der Faschingsball, der vom Hilfsfonds Königsbrunn organisiert und via Sponsoren aus der Geschäftswelt mitfinanziert wird, ist generell über all die vielen Jahre immer sehr beliebt und gut besucht. Heuer waren die ganzen vier Stunden konstant mindestens 1200 Besucher in der Willi-Oppenländer-Halle, wie mehrere Verantwortliche und Betreuer angaben.

Von den 40 gespendeten Torten und Kuchen blieb nichts übrig. „So soll es ja auch sein“, sagt die Brigitte Holz, Vorsitzende des Hilfsfonds, und ergänzt weiter: „Wir sind jedes Jahr dankbar und berührt, dass wir kaum darum bitten müssen, sondern sich Mütter oder Kolleginnen aus den Kindertagesstätten oder einfach Freunde, die schon immer mithalfen, sich gleich für das kommende Jahr wieder einschreiben.“ Das gelte auch für alle anderen Bereiche, wie Feuerwehr die über die ganze Zeit anwesend, das Rote Kreuz oder auch Menschen, die hinterher die Halle wieder in ihren Normalzustand versetzen.

Initiiert hat das Faschingsspektakel einst Walter Zeininger. Dass seine Kinder, Karl Zeininger und Petra Zeininger-Bennig und ihre Kinder dieses Erbe fortführen und sich ebenso wie Bürgermeister Franz Feigl tatsächlich über vier Stunden auf der Bühne oder vor der Bühne sich präsentieren und bei allem mittanzen ob Ententanz und viele andere beliebte Bewegungstänze, bemerken einige Besucher mit höchster Anerkennung.

Mit der ganzen Familie beim Kinderball in Königsbrunn

„Mir gefällt das wirklich sehr, was uns hier auch mit dem Programm geboten wird“, sagt Sema Sahin, die begeistert mit ihrer Tochter bei den Tanzeinlagen zuschaut. Sascha Petry ist mit seiner gesamten Familie da und hat dafür eine einfache Begründung: „Ich bin selbst früher hier sehr gern gewesen.“ Darum macht er trotz Knieorthese mit seinem vierjährigen Sohn Ben im Piraten-Partnerlook alles mit, damit sich die Frau um den jüngeren Nachwuchs kümmern kann. Was ihn auch beruhigt: Man könne die Kinder im Prinzip auch allein springen lassen, weil genügend Menschen sich auch verantwortlich sähen und an den Ausgängen Personal stehe, sodass keiner verloren gehen könne.

Neben den genannten Attraktionen wie Bull Riding oder Hüpfburgen sorgen jede Stunde Showeinlagen für leuchtende Augen: Die Tanzgruppen der Tanzgalerie Kuschill sorgen ebenso für beste Unterhaltung wie die Kinder- und Jugendshowtanzgruppen der Narneusia, des CCK-Fantasia und die Menkinger Kindergarde aus Schwabmünchen. Tanja Kuschill selbst lässt es sich dann nicht nehmen und feuert auf der Bühne mehre Tanzrunden für die Gemeinschaft an, die Menschen vor der Bühne sind begeistert.

Spieleklassiker stehen bei Königsbrunner Kindern hoch im Kurs

Nach wie vor sind aber auch die klassischen Spiele wie Eierlauf und Sackhüpfen beliebt. Die Kinder stellen sich in der Reihe an und sind mit Eifer und höchster Konzentration dabei. Am Ende gibt es einen Lutscher oder Gummibärchen, die aber auch stündlich auch mit vollen Händen von der Bühne geworfen werden. Auffallend ist im Vergleich zu früheren Jahren, dass viele Väter mit ihren Kindern allein oder auch mit der ganzen Familie das Angebot wahrnehmen und gemeinsam Fasching feiern. Viele werfen sich dafür in aufeinander abgestimmte Kostüme und sind passend geschminkt. Ebenso ist zu bemerken, dass sich einige Familien, die ihre Heimat wegen der Kriegssituation verlassen mussten, mit ihren Kindern hier unter die einheimische Bevölkerung mischen und mit Freude mitmachen.

Hier finden Sie die Bildergalerie

22 Bilder Kinderball in der Willi-Oppenländer-Halle Bild: Andrea Collisi

Themen folgen