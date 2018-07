vor 53 Min.

Die Rampen entstehen im Eigenbau

Das große Funsportevent RamPa-Zampabereiten derzeit fleißige Jugendliche im Jugendzentrum Matrix vor. Bei den Arbeiten werden sie von echten Vollprofis betreut.

Von Helga Mohm

Rund um das Königsbrunner Jugendzentrum Matrix geht es derzeit rund. Die Vorbereitungen für das sportliche Großevent Rampa-Zamba vom 2. bis 12. August in der Hydro-Tech Eisarena laufen auf Hochtouren. Denn während die Halle zuletzt den Künstlern des Königsfestivals gehörte, ziehen dort bald die Funsportler ein.

Spaziergänger schauen neugierig, was die Jugendlichen und das Matrix-Team schrauben, hämmern, sägen oder besprühen. Da werden zusätzliche Rampen und Absprungboxen gebaut, ein cooles Bühnenbild kreiert, Deko gestaltet und T-Shirts professionell bedruckt. Zwei ehemalige BMX-Profis legen dabei gekonnt, mit fundiertem Wissen und jeder Menge praktischer Erfahrung Hand mit an. Bernd Filser vom Westwood BMX- und Mountainbike-Verein Deuringen und Richy Bieger, Koordinator des Events und Königsbrunner Streetworker. Filser ist seit 26 Jahren eingefleischter BMXler, hat unzählige verschiedene Wettbewerbe bestritten und ist bei einigen Deutschen Meisterschaften vorne mitgefahren.

Auf Wettbewerben in ganz Europa unterwegs

Aber auch Bieger legt die Messlatte hoch. Als Vollprofi war er sieben Jahre lang quer durch Europa auf Wettbewerben, Contest und Meisterschaften unterwegs und räumte zahlreiche Auszeichnungen ab. Die beiden ehemaligen BMX Berufssportler bauen schon seit mehreren Jahren Dirtjumps, Skaterampen und haben bereits mehrere Sportanlagen ausgetüftelt, gestaltet und fabriziert.

Streetworker Michael Rothmund fährt seit gut 20 Jahren Skateboard, hat sich früher selbst aus Sperrmüll Rampen und Boxen zum grinden (mit den Achsen auf dem Rand oder der Kante entlangrutschen) gebaut. Mit seinen Mitstreitern hat er damals aktiv im Jugendbeirat den aktuellen ortsansässigen Skatepark ins Leben gerufen und mitgestaltet. Aber auch Skateborder und Downhillfahrer Martin vom Augsburger Skateboard- und BMX-Verein Razed bringt seine Erfahrungen aus verschiedenen Events wie beispielsweise das jährlich stattfindende Burning Ramp Festival, mit ein. Jetzt werden Kräfte gebündelt und alle stecken ihr Know-how in das Rampa-Zamba Sportspektakel und geben es an die zahlreichen interessierten Heranwachsenden weiter.

Die Siebdruckmaschine geht mit in die Eisarena

Aber auch hinter der Matrixtür wird gearbeitet. Da werden an der Siebdruckmaschine T-Shirts und Turnbeutel mit dem Festival-Logo bedruckt und Dekoartikel produziert. Wer Lust hat, kann das bei Rampa-Zamba ausprobieren und ein T-Shirt bedrucken. Die Siebdruckmaschine steht ab 2. August in der Eisarena bereit. Und auch an ein professionelles Bühnenbild hat die Crew gedacht. Dafür entsteht ein großer „Diamant“, auf dem über einen Beamer mit einer Software ein Beamermapping projiziert wird. Durch die dreidimensionale Bautiefe des Diamanten entsteht mit der Präsentationstechnologie ein modernes spektakuläres Bühnenbild.

Mit Kreativität, Eigeninitiative und Muskelkraft wird Jugendlichen ein besonderes Sportevent geboten. Eine Trainingsmöglichkeit für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis mit jeder Menge Aktionen und Musik. Der Eventplan ist unter www.rampa-zamba.de zu finden.

Themen Folgen