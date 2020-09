vor 17 Min.

Die Regale der Schwabmünchner Tafel füllen sich wieder

Plus Wegen der Corona-Krise sind die Lebensmittelspenden deutlich zurückgegangen. Doch inzwischen haben die ehrenamtlichen Helfer wieder alle Hände voll zu tun.

Von Uwe Bolten

Die Helfer, die das Tafelfahrzeug in der Einfahrt der Ausgabestelle an der Ferdinand-Wagner-Straße in Schwabmünchen entladen, haben alle Hände voll zu tun. „Langsam kommen wieder mehr Lebensmittelspenden an“, sagt der Leiter der Schwabmünchner Tafel, Peter Wyss. Zu Beginn der Corona-Krise sah das noch anders auf.

„Im April mussten wir Waren zukaufen, um unsere Kunden bedienen zu können“, sagt Wyss. Er habe das Gefühl, dass inzwischen wieder mehr produziert wird und deshalb größere Mengen für die Tafel abfallen. Zusammen mit Andreas Berger und Tamara Morhart, den Verantwortlichen der Ausgabe, verladen die ehrenamtlichen Helfern die frischen Waren.

Essensausgabe der Schwabmünchner Tafel in den Saal Sankt Ulrich verlegt

Die Ausgabe der Schwabmünchner Tafel wurde vom kleinen Raum im Innenhof des Pfarrzentrums in den Saal Sankt Ulrich verlegt. „Nur so war es uns möglich, die Corona-Auflagen zu erfüllen“, sagt Andreas Berger. Auch Tafel–Leiter Wyss ist froh, dass die Raumänderung möglich war: „Wir sind der Kirchenverwaltung sehr dankbar, dass wir diesen Raum mitnutzen können. Anders wäre es nicht gegangen.“

Um enge Kontakte zu vermeiden, hatten die Helfer eine Zeit lang die Waren in Tüten vorgepackt und für die Abgabe an die Bedürftigen vorbereitet. „In der Regel wissen wir schon, was benötigt wird“, sagt Mitverantwortliche Tamara Morhart. „Aber dennoch haben wir den Bedarf nicht immer richtig eingeschätzt. Deshalb sind wir zum normalen Ausgabeverfahren mit Auswahlmöglichkeit zurückgekehrt.“

Schwabmünchner Tafel hat wegen der Corona-Krise deutlich weniger Kunden

Doch die Ausgabezeiten sind immer noch eingeschränkt. Derzeit können Bedürftige nur freitags Waren bei der Schwabmünchner Tafel abholen. Das soll sich bald ändern. „Ab Dienstag, 29. September, werden wir wie vor den Corona-Beschränkungen wieder jeden Dienstag Lebensmittel ausgeben“, sagt der Leiter der Tafel Peter Wyss.

Die Folgen der Corona-Pandemie seien deutlich sichtbar geworden, sowohl durch die Reduzierung auf einen Ausgabetag als auch bei den Kundenzahlen. „Während uns im Mai vergangenen Jahres 417 Kunden an den Ausgabetagen besucht hatten, waren es im Mai diesen Jahres nur 233“, sagt Wyss.

Er ist froh über die vielen Freiwilligen, die ehrenamtlich bei der Schwabmünchner Tafel mithelfen. „Neben dem tollen Engagement unserer jungen Tafelhelfer dürfen die älteren Aktiven nicht vergessen werden. Dies betrifft die Vorsortierer in den Supermärkten und die Fahrer, die bis Ende Juli alleine die Lebensmittel bei unseren Spendern abgeholt haben“, sagt Wyss und lobt die Leistungen aller Ehrenamtlichen.

Staatsministerin Carolina Trautner besucht die Schwabmünchner Tafel

Beeindruckt von den Abläufen war jüngst Carolina Trautner, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Sie besuchte die Schwabmünchner Tafel. Besonders das große Engagement junger Tafelhelfer stieß bei ihr auf Anerkennung. „Die Bayern haben in letzter Zeit bewiesen, wie man zusammenhält“, lobte sie den Einsatz der Helfer.

Andreas Berger, Leiter des Ausgabeteams bei der Tafel, erläutert Sozialministerin Carolina Trautner die Abläufe in Sankt Ulrich. Bild: Uwe Bolten

Für einige von ihnen ist die Arbeit nicht nur ein Beitrag für das gesellschaftliche Zusammenleben, sondern auch Lebensinhalt. So ist Ingrid Paul aus Königsbrunn schon seit über 14 Jahren in der Tafelbewegung aktiv. „Wenn es die Tafel nicht mehr geben sollte, ist mein Leben aus“, sagt die 80-Jährige. Auch Marianne Kowarschick von der Königsbrunner Tafel ist beeindruckt vom Engagement der Seniorin. „Die Ingrid kann man kaum bremsen“, sagt sie. Besonders gerührt ist die 80-Jährige von der Dankbarkeit, die ihr vor allem von älteren Tafelkunden entgegengebracht wird.

Doch nicht jeder, der Hilfe benötigt, traut sich, auch zur Tafel zu kommen. Zu groß ist die Scham. Solche Hemmschwellen will der Leiter der Schwabmünchner Tafel, Peter Wyss, abbauen. Er sagt: „Ich kann nur an die Hilfsbedürftigen appellieren: Lasst euch bei der Caritas registrieren und kommt. Wir geben gerne.“

