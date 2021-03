vor 3 Min.

Die SPD in Königsbrunn feiert 100. Geburtstag

Plus Der Königsbrunner Ortsverein der Partei blickt zurück auf sein Gründungsjahr 1921 und die politischen Geschichten der Mitglieder. Gefeiert wird zum Auftakt digital.

Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Königsbrunn feiern in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 100 Jahre SPD Ortsverein Königsbrunn. Den traditionellen Neujahrsempfang gab es in diesem Jahr nicht. Stattdessen konzipierte man das virtuelle Veranstaltungsformat "Online Bar". Dabei konnten alle Gäste bei sich zu Hause mit Sekt oder dem gewählten Lieblingsgetränk sitzen und sich über eine Online-Plattform zuprosten und austauschen.

Nach der Begrüßung und Einführung in das Jubiläum durch den Vorsitzenden Markus Wiesmeier gratulierten auch prominente SPD-Politiker wie die Landesvorsitzende Natascha Kohnen und Generalsekretär Uli Grötsch. Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion Florian Kubsch unterstrich die Bedeutsamkeit des Ortsvereins für ihn persönlich wie die sozialdemokratische Arbeit im Bestreben, die Stadt attraktiver und städtischer zu gestalten. Als ein Beispiel streifte er die nun endlich im Bau befindliche Verlängerung der Straßenbahn nach Königsbrunn. Umrahmt wurde dieser Teil des Programmes von kritischen Liedern zur derzeitigen Situation und Stimmung unserer Gesellschaft des Journalisten und Liedermachers Josef Karg.

Fragerunde mit älteren und jungen SPD-Mitgliedern aus Königsbrunn

Warum seid ihr in die die SPD eingetreten und was treibt euch an, aktiv zu sein? Was sind die drängendsten Themen und was wünscht ihr euch in der Zukunft für und von unserer Partei? Diese und andere Fragen hatte Markus Wiesmeier vier Mitgliedern zwischen 17 und 70 Jahren in Interviews gestellt und zu einer lebendigen Gesprächsrunde zusammengeschnitten. Die 70-jährige Gewerkschaftlerin Christa Hüttner nannte die aufgeheizte Stimmung der 70er-Jahre und die Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß als ihren persönlichen Auslöser, in die SPD einzutreten.

Ingrid Haidle, auch schon seit 1985 dabei, nannte die Partei als den Ort, wo sie ihre politischen Interessen und Ideale mit Friedensbewegung, Umweltschutz und sozialen Themen, vorrangig vereint gesehen habe. Der 19-jährige Abiturient Ammon Abt und der 17-jährige Schüler Benni Weilbacher nannten als Motive für ihren Eintritt in die Jusos Vorbilder wie wie Florian Kubsch und Sonja Weilbacher sowie politische Themen in Königsbrunn, wie den Umgang mit dem Thermenareal oder globale Themen wie die Flüchtlingssituation oder der Klimawandel.

SPD-Geschichte, Wahlkampf-Reden und ein bisschen Punkrock

In ihrer Ansprache unterstrich die Bundestagsabgeordnete Uli Bahr die von der SPD in der Großen Koalition geleistete Arbeit in Bildungs- und Familienpolitik, aber auch Sozial- und Arbeitspolitik und stimmte damit auch auf die kommende Bundestagswahl im Herbst ein. Musikalisch brachte die Königsbrunnerin Jasmin Mächtlinger mit ihrer Coverversion des Liedes "Ich werde niemals schweigen" aus dem Musical "Aladdin" das Thema Selbstbestimmung der Frau in den Abend. Und mit dem Punkrock-Song "Solidarität am A…." besang der Pädagoge Mario Zahn die mangelnde Solidarität Europas in der Flüchtlings- und Asylproblematik, die sich gerade zu Pandemiezeiten noch einmal mehr zugespitzt habe.

Zum Ende der Veranstaltung gab es einen politisch geschichtlichen Rückblick. Dabei ging es sowohl um die Gründung der Königsbrunner SPD als auch um die historischen Begleitumstände 1921 kurz nach dem Ersten Weltkrieg in der noch jungen Weimarer Republik mit breitflächiger Armut und Hungersnöte. Die ehemaligen Stadträte Wolfgang Peitzsch und Sonja Weilbacher sprachen unter anderem über die heftigen Flügelkämpfen zwischen SPD und USPD zu jener Zeit "wobei die Königsbrunner eher immer Sozialdemokraten der Mitte, wie die meisten bayerischen Ortsvereine waren", wie Peitzsch erklärte. Eindrucksvoll dokumentiert wurden diese Themen auch in einer Bildpräsentation der SPD-Wahlplakate von 1919 bis 1933. (AZ)

