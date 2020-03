Die SPD stürzt bei der Kommunalwahl weiter ab

Die SPD hat bei der Kommunalwahl im südlichen Landkreis Federn gelassen. In Bobingen wurde sie sogar gerupft: Dort verlor die SPD vier Mandate im Stadtrat. Bürgermeister Bernd Müller muss außerdem in zwei Wochen in die Stichwahl gegen CSU-Herausforderer Klaus Förster.

In Königsbrunn ist der Aderlass der SPD ähnlich schmerzvoll: Die Fraktion halbiert sich von sechs auf drei Sitze im Stadtrat – und das, obwohl mit Bürgermeisterkandidat Nicolai Abt ein leidenschaftlicher Wahlkampf geführt wurde. Die SPD setzte modern mit Sozialen Medien lokale Themen. Trotzdem schlug sich der Einsatz nicht nieder. Was ist nur los mit der Volkspartei? Der wahre Zustand zeigte sich bereits vor den Wahlen, als viele SPD-Mitglieder absprangen und nicht mehr unter dem Logo firmieren wollten. Ganz offenbar hat die SPD ein Imageproblem. Vielleicht ist sie auch politisch heimatlos geworden. Das paradoxe: Ausgerechnet die Partei, die immer für die Interessen der Arbeiter eingetreten ist, konnte zuletzt nicht vom deutschen Jobwunder profitieren. Ob die drohende schwächere Konjunktur zur neuen Chance wird, wenn das Thema Arbeitslosigkeit wieder virulent wird? Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Hier finden Sie die aktuellen Ergebnisse aus der Region. Und in unserem Liveblog halten wie Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

