"Die Schöne und das Biest" kommt als Musical auf die Bühne

Wer sich selbst von „Die Schöne und das Biest – das Musical“ und der Arbeit des Theater Liberi überzeugen will, hat in der Stadthalle die Chance dazu.

In der Stadthalle in Schwabmünchen ist die Geschichte „Die Schöne und das Biest“ als Musical zu sehen. Unsere Zeitung präsentiert die Veranstaltung. Ein Blick hinter die Kulissen.

Ein altes Märchen in neuer Form können Familien in der Stadthalle in Schwabmünchen erleben. Mit bunten Kostümen und selbst komponierten Liedern bringt das Bochumer Theater Liberi „Die Schöne und das Biest“ als modernes Musical auf die Bühne. Die Schwabmünchner Allgemeine ist der Medienpartner der Veranstaltung in der Stadthalle. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, welche Arbeit hinter der Aufführung steckt. Denn der Weg bis ein solches Stück auf der Bühne zu sehen ist, ist lang.

Anderthalb Jahre dauern die Planungen. Neben dem Autor arbeiten Regie, Musiker und die künstlerische Leitung von Anfang an gemeinsam an einem Konzept. Auch erste Ideen für Kostüme werden entwickelt. Denn das Konzept des 2008 gegründeten Tourneetheaters: Jedes Stück ist eine Eigenproduktion. „Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme – alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt“, erklärt Produzent Lars Arend, der die künstlerische Gesamtverantwortung trägt. Nur so ließen sich altbekannte Geschichten nach eigenen Vorstellungen neu inszenieren.

Die Vorstellung in Schwabmünchen ist eine von 450 Shows

Mit dem Stück „Die Schöne und das Biest“ haben die Mitglieder ein modernes Familienmusical geschaffen. Die zweistündige Aufführung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Neben dem Märchenklassiker ist das Theater mit drei weiteren Produktionen in Deutschland unterwegs. Die Vorstellung in der Stadthalle in Schwabmünchen ist nur eine von über 450 Shows.

Im Kern geht es in den Geschichten um zentrale Werte wie Freundschaft, Toleranz, Selbstvertrauen oder Mut, weiß Autor Helge Fedder, der für die Texte zuständig ist. „Ich versuche dabei immer, selbstbewusste Charaktere zu schaffen, die in der Lage sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.“ Besondere Herausforderung für das Tourneetheater stellen die Kulissen dar. Denn die Bühnenelemente müssen nicht nur wandelbar sein, um verschiedene Szenen darzustellen, sondern müssen auf unterschiedlichen Bühnen funktionieren und leicht zu transportieren sein, erklärt Bühnenbildnerin Beata Kornatowska. Vor ähnlichen Anforderungen stehen die Kostümbildner.

Über hundert Personen arbeiten an der Produktion

Denn die Schauspieler übernehmen oft mehrere Rollen und müssen zwischen den Szenen schnell in das nächste Kleid schlüpfen. Doch Kostümbildnerin Annette Pfläging ist geübt. In ihren elf Jahren beim Theater Liberi hat sie über 200 Kostüme entworfen und genäht – darunter sind Kleider für Prinzessinnen, Tiger, Piraten, königliche Roben oder Feen.

Doch nicht nur der kreative Prozess und die Inszenierung der Produktion, sondern auch der gesamte Bereich des Veranstaltungsmanagements organisiert das Theater in Eigenregie. Damit bei der Aufführung in der Stadthalle in Schwabmünchen alles reibungslos funktioniert, ist ein 15-köpfiges Team für die logistische Planung verantwortlich. Insgesamt sind über hundert Personen an der Entstehung der Produktion beteiligt.

Eine wichtige Rolle haben die beiden Musiker Hans Christian Becker und Christoph Kloppenburg. Mit eigenen Kompositionen, die von Funk, Jazz, Rock’n’Roll oder Pop beeinflusst sind, verpassen sie dem alten Märchen „Die Schöne und das Biest“ einen neuen Klang. So soll die Aufführung den Kindern nach eigener Aussage der Komponisten nicht nur Spaß machen, sondern dank der verschiedenen Musikstile auch das Hörvermögen schulen. (SZ)

Termin Das Musical „Die Schöne und das Biest“ findet am Freitag, 10. Januar, in der Stadthalle in Schwabmünchen statt. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.theater-liberi.de

