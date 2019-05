30.04.2019

Die Schönen und das Biest

Die Comedy-Gruppe LaLeLu zeigt in Königsbrunn große Bühnenkunst und köstliche Unterhaltung.

Von Claudia Deeney

„Männer sind schön!“ Zu diesem Fazit kommen LaLeLu am Ende ihrer Show und verkünden dies stilgerecht in einem Rap-Song. Eigentlich war das ja im Vorfeld auch schon klar, denn wenn ein Programm die Zuschauer mit dem Titel „Die Schönen und das Biest“ in die Kleinkunstbühne ganz im Süden von Königsbrunn lockt, dann kann sich zumindest Frau schon darauf einstellen, dass die Schönen eben die Herren der Gruppe sind. Wobei auch das anwesende Biest sich als wahre Augenweide entpuppte. Drei Männer also und eine Frau äußern sich zum Thema.

Die wahre Schönheit steckt im Inhalt

Die a capella Comedy Gruppe aus Hamburg führt die Zuschauer auf eigenwillige und teils auch paradoxe Art zur wahren Schönheit und stellt immer wieder gekonnt das herrschende Weltbild auf den Kopf.

Bei LaLeLu dürfen sich die Herren der Schöpfung offen darüber äußern, wie wichtig das Aussehen für den Mann ist. „Nur die Schönsten überleben“, erklärt denn auch einer der Schönen die Evolutionsgeschichte und kommt zur Frage aller Fragen: „Wie kommen Frau und Mann heute zusammen?“ Dazu hatte der eingeladene Gaststar Elvis Presley gesanglich die passende Antwort parat: „Love me tinder“! Dass die Rechnung mit dem Internet-Dating vielleicht nicht aufgeht, da es 209 Jahre dauern kann, wenn sich wie in der Werbung verkündet, alle 11 Minuten ein Single verliebt, gehört ebenfalls zu den Informationen, die im komplett ausverkauften Saal der Kleinkunstbühne für Gelächter sorgten.

Perfektion im Detail

Die Performance der Gruppe stimmt bis ins letzte Detail – Oberlippen hochziehen von Elvis inklusive. Während sich die Männer mit ihrem Äußeren beschäftigen, hat das finnische Biest Sanna Nyman Antworten zum Thema Gleichberechtigung parat: „Wenn die Männer unbedingt soviel verdienen wollen wie ich, na dann sollen sie halt“. Zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz erklärt sie lapidar: „Wenn Männer nicht angegrabscht werden wollen, sollen sie sich nicht so sexy anziehen“. Das erinnert doch an was.

Gesanglich sind die Musiker top, ihr Genre beherrschen sie perfekt. Sie scheuen sich nicht, Gedichte wie „Der Kuss“ von Franz Grillparzer (1791 bis 1872) singend so umzusetzen, dass sie sich in eine pure Gefühlsraserei begeben, indem sie Tonarten in sämtlichen Tiefen und Höhen zum Besten geben. Mimik und Ausdruck der Gesichter sowie Köperhaltungen passen perfekt zum dramatischen Geschehen. Träumende Männer, die nachts Wohnungen ihrer Frauen renovieren, Beerdigungsunternehmer, die den Sarg to Go - ganz ohne Plastik - anbieten, und Casanovas Methoden, die Damenwelt zu bezirzen, werden musikalisch jazz- und swingend umgesetzt.

Mega-Witz mit Liebesliedern

Bei Hamburgern gehört natürlich eine Live-Performance aus der Elbphilharmonie dazu. Aus der offiziell nicht existierenden Oper „Der Bierkönig“ tragen die Schönen und das Biest zu anspruchsvollen Melodien aus Camilla Burana den Text der „zehn nackten Frisösen“ vor und der Marsch „Pomp and Circumstances“ wird mal eben textlich umgewandelt in eine Blankenese Polonaise. „Blödeleien auf musikalisch höchstem Niveau, gesanglich einfach der Hammer“, lobte Zuhörerin Stephanie Fischer speziell diese Nummer. „Mega witzig, einfach genial“, freute sich Sandra Wiedemann über die gesamte Performance.

Zur Höchstform lief das Quartett bei einem Medley der schönsten Liebeslieder auf, von „highway to hell“, über „Alice“, bis hin zu „Das bisschen Haushalt“ war so ziemlich alles an Liedgut der letzten 50 Jahre dabei. Das Besondere an diesem Akt war die eigene Erarbeitung der vorgeführten Tanzchoreografien der Künstler, was beispielsweise zu innigen Liebesszenen der drei Männer untereinander während Whitney Houstons Klassiker „I always love you“, gesungen von Nyman führte. Bei 24 Lieder-Ausschnitten hintereinander kam das Publikum aus dem Lachen nicht heraus und das galt auch für den Solo Auftritt von Tobias Hanf. Dieser nahm sich des Genderproblems an und parodierte Jürgen Trittin, Jogi Löw, Edmund Stoiber, Peter Maffay, Gerhard Schröder und Bundeskanzlerin Merkel, in einer Gesprächsrunde, die einzigartig sein dürfte.

„Seid einzigartig!“ – so lautete denn auch die Aufforderung der vier Künstler am Ende ihres Programms. Die Bühne verlassen konnten diese erst nach mehreren Zugaben und Standing Ovations. Und zwar allesamt in High-Heels und heißen Outfits als „Biester“ und einfach nur „schön“!

