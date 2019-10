vor 30 Min.

Die Schulbank wird zur Werkbank

„Wir haben so etwas noch nie gemacht, aber es macht Spaß“, sagen Patricia und Jana. Sie brennen mit einem Lötkolben Muster in Sperrholzbrettchen.

Bobinger Realschüler testen bei der Technik-Rallye ihre technischen und handwerklichen Fähigkeiten

Von Ingeborg Anderson

Die Siebtklässler im Souterrain der Realschule sind an diesem Vormittag nicht mit den üblichen Schulutensilien wie Heften und Büchern beschäftigt, sondern mit verschiedenen Werkzeugen und Materialien. Sie biegen mit einer Zange Drähte zu Figuren, sägen Holz, reparieren einen Stromkreis, arbeiten mit Leder und vielem mehr.

Wie etwa Patricia und Jana, die mit einem Lötkolben Muster und Buchstaben auf ein Sperrholzbrettchen brennen. „Wir haben so etwas noch nie gemacht, aber es macht Spaß“, sagen sie. Auch Nele, die mit einer Laubsäge eine Figur ausschneidet, hat Spaß an ihrer Aufgabe. Aber kann sie sich vorstellen, deshalb einen technisch-handwerklichen Beruf zu ergreifen? „Das kann ich noch nicht sagen“, erklärt sie.

Unter dem Begriff „Technik-Rallye“ läuft diese ungewöhnliche Schulstunde im Rahmen der „Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0“. Sie soll Schülern bei der Berufsorientierung helfen, ihnen die Möglichkeit geben, bisher vielleicht unentdeckte technische Neigungen und Fähigkeiten an sich festzustellen. Träger dieser Technik-Rallye ist das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft, außerdem wird sie unterstützt von den bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgebern. Die Intention dieser Initiative ist es dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegen zu wirken, junge Menschen für technische und handwerkliche Berufe zu interessieren. Seit 2003 ist diese Bildungsinitiative in Bayern unterwegs, besucht bis zu 20 Schulen pro Jahr.

Angela Engel und Martin Hillebrand betreuen diese besondere Schulstunde und beraten die Schüler bei der Lösung der anstehenden Aufgaben. „Wir haben in unserem Parcours 28 Stationen mit unterschiedlichen Aufgaben. Die Schüler können frei wählen, was sie machen wollen, wir stellen Werkzeuge wie Akkuschrauber, Hammer oder Lötkolben, sowie die verschiedenen Materialien zur Verfügung. Besonders in den Städten haben die Kinder kaum Zugang zu solchen Tätigkeiten und eine der Intentionen ist es, dass die Schüler ein Interesse daran über die Unterrichtseinheit hinaus entwickeln“, sagt Martin Hillebrand.

Aber nicht nur technisch-handwerkliche Fähigkeiten werden an den Stationen ausgelotet. Gefragt ist auch räumliche Vorstellungskraft, etwa wenn nach einer Zeichnung Holzteile zu einer Brücke zusammengesteckt werden sollen. Oder wenn man eine, im Spiegel seitenverkehrt erscheinende, Strecke nachzeichnen soll. Eine Übung, deren Gelingen auf eine Eignung zur Zahnarzthelferin oder zum Zahntechniker hindeutet.

Mit Metall, nämlich mit einem Kupferrohr, von dem sie mit einem Metallschneider Ringe abschneiden, sind Jonas und Niklas beschäftigt. Während Niklas sich darauf konzentriert, seinen Schnitt möglichst gerade zu machen, ist Jonas schon dabei, die Grate seines Rings abzuschleifen. Dann wechseln die beiden zu einer Station, bei der sie mit einem Akkuschrauber Schrauben in ein Holzbrett drehen sollen. Möglichst gerade. Für Jonas kein Problem: „Ich habe das schon oft gemacht, ich stamme aus einer Landwirtsfamilie und vielleicht werde ich auch Landwirt – oder Banker, wie mein Onkel“, sagt er.

Themen folgen