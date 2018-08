vor 59 Min.

Die Schwabegger feiern ihr Patrozinium

Wie alle Jahre gibt es zur „Kirchweih“ an Mariä Himmelfahrt ein Fest aller Dorfvereine am Sportplatz.

Von Hieronymus Schneider

Die neugotische Kirche Mariä Himmelfahrt prägt seit 1874 das Ortsbild von Schwabegg. Ihr Backsteinbau ist für die Region eher untypisch. Derzeit ist die Kirche außen und innen wegen Sanierungsarbeiten mit Baugerüsten versehen. Das hindert die Schwabegger aber nicht daran, ihr Patroziniumsfest am Feiertag Maria Himmelfahrt zu begehen.

Beim feierlichen Gottesdienst, den Pfarrer Reiner Hartmann aus Augsburg zelebrierte und den der Projektchor unter der Leitung von Silvia Mairhörmann und Elisabeth Schedler musikalisch bereicherte, wurden auch die mitgebrachten Kräuterbuschen geweiht. Nach dem Gottesdienst führte die Musikkapelle Schwabegg den Zug mit den Dorfvereinen, voran der Feuerwehr und dem Schützenverein, zum Sportgelände des SV Schwabegg. Dort unterhielt die Kapelle mit ihrem Dirigenten Siegfried Mayer zum Frühschoppen und Mittagessen unter dem Motto „Blasmusik macht Freude“. Die Bewirtung übernahmen die Fußballer des SV Schwabegg und bei der Essensausgabe der Spezialitäten der Metzgerei Mayr vom Schweinebraten bis zu frischen Göckeln und dem notwendigen Spüldienst halfen alle Dorfvereine zusammen.

Die Hausfrauen sorgten für ein reichhaltiges Kuchenbuffet und für die Kinder gab es beim Glückshafen und an den Marktständen Süßigkeiten und Spielsachen. Auch der Weltladen bot fair gehandelte Waren aus aller Welt an. Die Pfadfinderinnen haben sich lustige Spiele für die Kinder ausgedacht. So war unter den aufgestellten Zelten für eine prächtige Kulisse bei den Spielen der zweiten und ersten Fußballmannschaft des SV Schwabegg gesorgt. Und auch nach den Spielen wurde noch lange gefeiert.

