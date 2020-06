19:28 Uhr

Die Sound Factory in Gersthofen hat einen neuen Eigentümer

Plus Seit über drei Monaten ist die Sound Factory wie die anderen Clubs nun schon geschlossen. Was sich die Inhaber einfallen lassen, um über die Runden zu kommen.

Von Felicitas Lachmayr

Nur eine Woche lang konnten sie richtig arbeiten – dann war alles dicht. Erst im März hatten Zeljko Maslac und sein Bruder die Gersthofer Sound Factory vom langjährigen Vorbesitzer übernommen. Dann kam die Corona-Krise. Ein hartes Los für den 47-Jährigen, liegen doch allein die monatlichen Mietkosten im fünfstelligen Bereich. Wie andere Discobetreiber erhielt Maslac staatliche Soforthilfen. Und er war nicht untätig und nutzte die Zeit, um Räume und Technik zu erneuern.

Doch es ist die Planungsunsicherheit, die ihm und der Branche zu schaffen macht. „Auch meine Angestellten wollen wissen, wie es weitergeht“, sagt er. Rund 40 Mitarbeiter arbeiten normalerweise auf Minijob-Basis in der Sound Factory. Die Gersthofer Disco zählt mit mehr als 1000 möglichen Besuchern zu den großen Clubs im süddeutschen Raum. Gastronom Alfons Weigl führte den Laden 30 Jahre. Seit Januar liefen die Verhandlungen mit Maslac, der in Augsburg ein Restaurant betreibt.

Er kennt die Sound Factory in Gersthofen schon von einer Partyreihe

Er kennt den Club, seit über zehn Jahren veranstaltet er dort eine Partyreihe. Zum März hat er die Disco mit finanzieller Unterstützung eines Schweizer Investors übernommen. Nach der coronabedingten Schließung will er mit einem neuen Konzept an den Start gehen. Maslac hofft, dass es spätestens zum kommenden Jahr losgehen kann: „Nach der langen Schließung haben die Menschen wieder Lust zu feiern. Das ist das einzig Positive.“

In der Szene gibt es noch mehr Ideen. Statt auf der Tanzfläche wird im Amados in Königsbrunn bald auf dem Parkplatz gefeiert. Mit sogenannten Drive-in-Partys will Betreiber Robert Walz für Stimmung sorgen. Die Idee dahinter: Die Gäste sitzen in ihren Autos und feiern zur Musik, die der DJ auf einer Bühne auf dem Disco-Parkplatz auflegt. Der Sound wird über das Autoradio übertragen. Dafür hat sich Walz eine eigene Frequenz genehmigen lassen. Es soll Lichteffekte und Gogo-Tänzer geben. Getränke können vom Auto aus per Lichtsignal bestellt werden, die Bedienungen sind auf Rollerblades unterwegs.

Mit dem Disco-Parkplatz sollen finanzielle Löcher gestopft werden

Mit dem Konzept will Walz die finanziellen Löcher stopfen, die die Corona-Krise verursacht hat. Er ist froh, dass die Stadt Königsbrunn ihn bei seiner Idee unterstützt. Denn wie die meisten Discobetreiber im Landkreis muss er zusehen, wie er über die Runden kommt. „Ohne die Hilfe unseres Vermieters hätten wir es nicht überlebt.“ Zwei oder drei Monate seien mit Rücklagen überbrückbar. „Aber der normale Betrieb wird wohl nicht vor Oktober starten“, sagt Walz, der das Amados erst im Oktober 2019 übernommen hat – ein schweres Erbe, wie er sagt.

Der Betreiber des PM in Untermeitingen, Stefan Egger, hat schon verschiedene Konzepte im Kopf, wie auch beim Feiern Schutzmaßnahmen eingehalten werden können. Bild: Marcus Merk

Die Krise hat auch den Betreiber des PM in Untermeitingen völlig unerwartet getroffen. „Im ersten Moment war es ein Schock“, sagt Stefan Egger. Auch er erhielt im Rahmen der Soforthilfe 30.000 Euro. Das sei bei laufenden Kosten von 25.000 Euro im Monat nicht viel, aber besser als nichts. Trotz finanzieller Einbußen ist Egger zuversichtlich. „Als Unternehmer muss man mit Krisensituationen umgehen können“, sagt der 54-Jährige. Er nutzt die Party-Pause, um die Räume der Disco von Grund auf zu sanieren. Ein Teil seiner 78 Mitarbeiter packt mit an. „Ich versuche, die meisten von ihnen durchzufüttern“, sagt Egger. Mit 2500 Besuchern zählt das PM zu den größten Diskotheken in Bayern. Sollte Egger sein Lokal im Herbst wieder öffnen dürfen, hat er schon verschiedene Konzepte im Kopf, damit auch beim Feiern die Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

Karlo Droll aus Schwabmünchen will auf jeden Fall weitermachen

Der Schwabmünchner Karlo Droll nimmt die Krise relativ gelassen. „Sie gibt mir einen Vorgeschmack darauf, wie langweilig es wird, wenn ich mal ganz aufhöre“, sagt der 69-Jährige. Seit 38 Jahren betreibt er die Kultkneipe Rainbow in Schwabmünchen. Schwierig war für ihn vor allem die Umstellung, nicht mehr die ganze Nacht, sondern nur noch tagsüber auf den Beinen zu sein. Er sagt: „Ich mache auf jeden Fall weiter.“

Im Amados in Königsbrunn wird am kommenden Freitag, 26. Juni, die erste Drive-in-Party gefeiert. Allerdings ist die Besucherzahl begrenzt. So dürfen in jedem Auto höchstens vier Gäste sitzen, insgesamt ist Platz für 80 Fahrzeuge. Tickets sind über die Homepage des Clubs erhältlich. Falls die Lautsprecher des Autoradios nicht genug wummern, erhalten Feiernde an der Einfahrt Bluetooth-Boxen. „Grundsätzlich müssen die Gäste im Auto bleiben“, sagt Walz. Aber die Toiletten des Clubs seien zugänglich und auf einem Außenpodest dürfe auch getanzt werden – nach derzeit geltenden Auflagen allerdings nur zu zehnt. „Wenn es gut ankommt, werden wir die Tanzdauer begrenzen, damit alle mal aufs Podest können“, sagt Walz.

