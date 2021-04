Die Spielgeräte stehen schon, doch der Spielplatz ist noch gesperrt

An der Grüntenstraße in Königsbrunn erneuert die Stadt derzeit einen Spielplatz. Die neuen Spielgeräte stehen zwar bereits, dennoch sollen sich die Kinder gedulden.

Wenn die Königsbrunner Stadtverwaltung einen Spielplatz modernisiert, ist in den vergangenen Jahren immer ein echter Anziehungspunkt für Familien entstanden. In diesem Jahr nahmen die Verantwortlichen, Stephanie Detke vom Betriebshof und Jörg Kratzer vom Tiefbauamt, mit ihren Mitarbeitern den Spielplatz in der Grüntenstraße in Angriff und gestalteten ihn mit einem Bauernhof-Thema neu.

Die neuen Spielgeräte wurden wohl auch schon von ersten Kindern genutzt. Die Stadtverwaltung bittet aber dringend um noch etwas Geduld. Denn der neu gesäte Rasen braucht noch ein paar Wochen Ruhe, um vernünftig anwachsen zu können, sodass die Kinder nicht im Dreck spielen müssen. Zudem stehen noch kleinere Restarbeiten an. Am 7. Mai wird der Spielplatz dann offiziell seiner Bestimmung übergeben.

