Die Spur der vermissten Kinder

Plus In Bobingen wurden zwei Kinder vermisst und am nächsten Tag wieder aufgefunden. Warum die Polizei die große Aufregung bei Facebook nicht verurteilen kann.

Zwei Kinder sind vermisst und natürlich denkt jeder sofort an das Schlimmste. Es geht um ein achtjähriges Mädchen und den zehnjährigen Bruder aus Bobingen. Sie leben bei einer Pflegefamilie in der Siedlung. Nach 13 Uhr verlassen sie im Abstand von etwa einer halben Stunde das Haus. Sie sagen jeweils, sie gingen zu Freunden. Normalerweise sind sie um 17 Uhr stets wieder zurück. Diesmal aber nicht. Die Pflegeeltern sorgen sich, fragen in der Nachbarschaft herum. Keiner sah sie, bei ihren Freunden waren sie auch nicht. Die Sorge wird zur Angst. Nachbarn und Bekannte suchen das Umfeld ab.

Schreckensbilder drängen sich auf

Schreckensbilder eines Verbrechens drängen sich mit der Nachricht ihres Verschwindens auf. Verschwinden Kinder zudem nur einige Häuser entfernt, ist jeder noch mehr alarmiert, fühlt sich zum Handeln aufgerufen, will helfen, will wissen, was alles bekannt ist und will vor allem, dass ganz schnell eine erlösende Nachricht kommt. Daher greifen in dieser Nacht viele immer wieder zum Smartphone, suchen in den Kommentaren auf lokale Facebook-Seiten zwischen den vielen Kommentaren des Bedauerns, des Mitgefühls und der Ratschläge nach Hinweisen oder bieten sich für private Suchaktionen an.

Was keiner zu hoffen und erwägen wagt, ist, dass der Hintergrund ein ganz anderer ist.

So ist es zu erklären, wie in Bobingens Siedlung zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag zwei Fahndungswelten aufeinandertreffen. Jene der emotionalen Aufruhr in sozialen Medien samt der Aufrufe zu Eigeninitiative einerseits und andererseits jene der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Denn irgendwann am frühen Abend, noch bevor die Polizei informiert war, muss der Erste einen Hilferuf auf Facebook oder Whatsapp gesetzt haben. Man solle nach den Kindern ausschauen. Der Ruf kommt bei vielen Menschen in der Region an.

„Da rollt ein Schneeball los“

Hinterher sind alle gescheiter, sagen zwei erfahrene Polizisten später unabhängig voneinander. Nein, sie wollen niemandem einen Vorwurf machen. Auch wenn das tausendfache Teilen von Facebook-Posts mit immer neuen Kommentaren viel Verwirrung stifte und wenig zur Aufklärung beitrage. „Da rollt ein Schneeball los, den holen sie nicht mehr ein,“ sagt Bobingens Polizeichef Artur Dachs.

Er will die Kommunikation in den sogenannten sozialen Medien keineswegs verurteilen. Je mehr Augen sich umsehen, umso schneller könne ein wichtiger Hinweis eintreffen, wenn er tatsächlich der Polizei gemeldet werde, statt nur Gerüchte befördere. Andererseits binde die Überprüfung von Facebookhinweisen auf ihre Brauchbarkeit zusätzliche Kräfte. Die Frage nach der Nützlichkeit von Facebook bei Vermisstensuchen beantwortet er daher mit einem „klaren Jein“.

Die Polizei betreibt selbst eine Facebook-Seite, nutzt sie in diesem Fall aber erst am Mittwoch zur Entwarnung des Falles. Denn als ihr am Abend der Vermisstenfall gemeldet worden sei, habe die Welle in den sozialen Medien schon eine zu starke Eigendynamik entwickelt, um da bremsend oder lenkend eingreifen zu können, sagt ein Polizeisprecher in Augsburg. Außerdem habe man zu diesem Zeitpunkt nur einen Verdacht gehabt, welchen Weg die Kinder tatsächlich einschlugen, doch ein Verbrechen habe man da noch nicht ausschließen können.

Schon zuvor lief etwas anders

Artur Dachs vertraut in Vermisstenfällen vor allem auf strategisch abgestimmtes Vorgehen der Polizei, der Rettungsdienste und weiterer Einrichtungen – in diesem Fall des Jugendamtes. Schon bald nach der offiziellen Vermisstenmeldung keimte der Verdacht, dass die Kinder keineswegs im Wald oder in einem Maisfeld nahe Bobingens Siedlung zu finden seien. Die Befragung der Pflegeeltern über Alltagsroutinen im Haus und über den Ablauf, wenn jemand das Haus verlässt, führte zu einem ersten Hinweis. Schon dabei gibt es an diesem Tag eine Abweichung, wie nachträglich auffiel. Und es gibt Hinweise auf Beziehungen zur Verwandtschaft. Und tatsächlich: Bei einer Frau der leiblichen Familie werden die Kinder dann am Morgen angetroffen.

Wie schafften die Kinder den Weg von Bobingen zu ihr in den Landkreis Landsberg? Die Polizei sagt, diese Klärung sei Aufgabe der weiteren Befragungen durch Kripo und Jugendamt. Mehr wolle man nicht sagen, denn die Persönlichkeitsrechte von Kindern und ihren Familien sei ein hohes, schützenswertes Gut. Es sei auch völlig offen, ob ein strafrechtlich relevanter Tatbestand beitrug, dass die Kinder erst im nahen Oberbayern wieder auftauchten. Wichtig sei zunächst, dass die Kinder wohlbehalten und gut aufgehoben vorgefunden wurden.

Aus polizeilicher Sicht könnten sie natürlich gleich wieder zu den Pflegeeltern nach Bobingen zurück. Das seien integre Leute, sagt ein Polizist. Respekt zollt er auch der Nachbarschaft, die gleich tatkräftig das Umfeld absuchte, als die Kinder um 17 Uhr nicht zuhause waren.

Die Fahndung läuft zweigleisig

Als die Pflegeeltern schließlich gegen 19.30 Uhr eine Vermisstenmeldung bei der Polizeiinspektion Bobingen aufgaben, hatten die diensthabenden Beamten rasch einen Eindruck, um was es gehen könnte. „Kein klassischer Vermisstenfall“, sagt Artur Dachs. Aber er wollte in dieser Nacht auch nichts ausschließen. Darum lief eine zweigleisige Fahndungsmaschinerie an.

Anders als in vergangenen Fällen, riefen Dachs und seine Kollegen von der Nachtschicht diesmal keine Feuerwehrmannschaften zusammen, um Wald und Wiesen zu durchkämmen. „Wo hätten wir suchen sollen, und wo nicht? Es gab keinen, der sie irgendwo nach dem Verlassen des Hauses gesehen hatte.“ Doch versäumen wollte Dachs auch nichts. Daher forderte er einen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera an. Der konnte jedoch wegen des Wetters erst am Morgen nach Bobingen starten. Dafür schwärmten in der Nacht Kräfte der Wasserwachten entlang der Wertach aus.

Ermittler der Inspektion Bobingen verfolgten inzwischen eine andere Spur: Darüber wollen und könne sie wenig verraten. Es gehe nämlich um den Schutz und die Rechte der Kinder, heißt es zur Erläuterung.

Nach Informationen unserer Zeitung soll die Unterbringung der Kinder bei Pflegeeltern in Teilen der leiblichen Verwandten umstritten sein. Das erfuhr die Polizei ziemlich schnell. Soweit in der Nacht bekannt, begann sie erste Nachfragen dort. Weitere Adressen erlangte sie bis zum Morgen. Wie erhofft, war der Fall dann tatsächlich bald geklärt.

Lesen Sie auch: Vermisste Kinder aus Bobingen sind wohlauf