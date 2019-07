Die Stadt gibt der Kita Geld für Turm und Röhre

Plus Im Kindergarten Zur Göttlichen Vorsehung kann die Außenspielfläche saniert werden. Der Beschluss fiel einstimmig, es gibt aber kritische Anmerkungen

Die Kleinen im Kindergarten Zur Göttlichen Vorsehung (ZGV) werden bald wieder viel Spaß auf ihrer Außenspielfläche haben. Die Stadt wird die Sanierung von zwei attraktiven Spielbereichen mit 11 000 Euro unterstützen. Das beschloss der Hauptausschuss des Stadtrats einstimmig. In der Aussprache waren aber auch einige kritische Anmerkungen über die Höhe der Mittel, die die Kirchenstiftung dazu einbringt, zu hören.

Für die Kirchenverwaltung hatte die stellvertretende Vorsitzende Maria Grabolus in einem Brief an die Stadt den Hintergrund des Antrags erläutert. Vor etwa 20 Jahren, so schilderte sie, „wurde in einem gemeinsamen Projekt des Trägers, der Elternschaft, der Kinder und Mitarbeiter die Außenspielfläche … naturnah mit einem hohen pädagogischen Wert für die Kinder gestaltet“. Attraktionen waren eine große Durchkriechröhre und ein großer Holzspielturm mit Zugangsbrücke, erstellt in Eigenleistung.

Unterhalt sehr aufwendig

Der Unterhalt dieser zwei Anlagen sei sehr aufwendig, in den vergangenen sechs Jahren mussten dafür 7700 Euro aufgewendet werden. Doch weil Turm und Balancierbrücke nicht mehr sicher waren, habe sie der Träger abbauen lassen. Zudem sei die Absturzsicherung der Röhre an beiden Seiten marode.

Für einen neuen Turm mit Brücke seien inklusive Installation 14 000 Euro veranschlagt, 6000 Euro soll die Behebung der Mängel an der Röhre kosten. In 2019 seien im Haushaltsplan des Kindergartens dafür allerdings nur 4000 Euro eingestellt. Zudem habe der Elternbeirat über eine Spendenaktion (wir berichteten) dafür 5000 Euro gesammelt. Nun hoffe die Kirchenverwaltung auf „einen einmaligen Sonderzuschuss“ von 11 000 Euro, um die Sanierung zu sichern. Klaus Förster, der zuständige Abteilungsleiter im Rathaus, informierte den Rat, man sei beim Budget der Kitas „so flexibel, dass wir das stemmen können“. Christian Toth (FDP) stellte in den Raum, nach seinem Kenntnisstand seien vor einigen Jahren für die Sanierung von Kirche und Pfarrzentrum Zur Göttlichen Vorsehung Gelder aus den Rücklagen für den Kindergarten entnommen worden. Da Pfarrer Weidner ja nicht mehr vor Ort sei, könnte man dazu notfalls bei der bischöflichen Finanzkammer anfragen. Davon sollten jetzt doch auch Beträge in die Sanierung fließen, so Toth, der damals auch Mitglied der ZGV-Kirchenverwaltung war.

Kritische Stimmen

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärten Pfarrer Bernd Leumann und ZGV-Kirchenpfleger Wolfgang Focke, man habe vor einigen Jahren, „um den Veranstaltungssaal des Pfarrheimes Zur Göttlichen Vorsehung weiterhin, insbesondere auch für städtische Veranstaltungen, nutzbar zu halten, in Absprache mit dem damaligen Bürgermeister für die Generalsanierung des Pfarrheimes Mittel aus dem Haushalt des Kindergartens in Höhe von 150.000 Euro entnommen und als Darlehen verbucht. Dieses Darlehen ist bis auf eine Restsumme von 18.350 Euro getilgt.“ Der Restbetrag sei für die anstehende Generalsanierung und Erweiterung des ZGV-Kindergartens gebunden. Für Pfarrer Leumann ein Vorgang, wie er in verschiedensten Verwaltungen durchaus üblich sei. Peter Lösch (SPD) äußerte sich ebenfalls kritisch. Vor etwa 15 Jahren war eines seiner Kinder im ZGV-Kindergarten, „vom Träger war immer wenig Geld da, die Eltern mussten immer herhalten für viele Dinge“. Bürgermeister Feigl reagierte mit dem Hinweis, dass kleine Einrichtungen wie der ZGV-Kindergarten durch die Art der staatlichen Finanzierung schlechter gestellt sind als größere. „Das ist ein einfaches Rechenexempel.“ Er halte es deshalb für angebracht, hier mit pauschalen Vorwürfen zurückhaltend zu sein.

