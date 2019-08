vor 17 Min.

Die Stadtbücherei setzt jetzt auch auf „Tonies“

Die „Tonies“ sind die Nachfolger der guten alten Hörspielkassette. Sie können jetzt auch in der Königsbrunner Stadtbücherein ausgeliehen werden.

Von Michael Ermark

Die Idee zweier Väter war es, dem klassischen Hörbuch ein neues Äußeres zu geben, erklärt Hildegard Häfele von der Stadtbücherei Königsbrunn. Diese Väter hätten es sich zur Aufgabe gesetzt die Hörbücher ihrer Kinder in eine digitale, aber auch altersgerechte Form zu modernisieren. Das Ergebnis sind die Tonies. Die gibt es ab jetzt auch in der Königsbrunner Stadtbücherei auszuleihen.

Das System hinter dem neuen Medium ist dabei denkbar simpel. Hildegard Häfele führt die Neuheit vor: „Sie machen die Tonie-Box einfach an, stellen eine Tonie-Figur oben drauf und die Geschichte wird abgespielt. An den Ohren des Würfels kann man die Lautstärke einstellen und durch Kippen des Würfels vor- und zurückspulen.“ Der Würfel fungiert insgesamt als eine Art Lautsprecher, quasi das Pendant des alten Kassettenrekorders, und die Tonie-Figuren als Datenträger. Die Figuren sind dabei kleine Modelle der Protagonisten der wohl beliebtesten Kinderhörbücher: Rabe Socke und die Tigerente sind ebenso vertreten wie das Sams und die Drei Fragezeichen. Aber auch echte Klassiker wie die Sendung mit der Maus und der Räuber Hotzenplotz haben ihren Platz im Ausleihregal der Stadtbücherei Königsbrunn.

Stadtbücherei Königsbrunn beginnt mit 100 Tonies und einer Box

Der Anfangsbestand sind 100 Tonie Figuren und eine Tonie-Box. Wenn das neue Angebot gut angenommen wird, kann der Bestand auch aufgestockt werden. Die Leiterin der Stadtbücherei, Kathrin Jörg, steht ebenfalls hinter dem Projekt: „Als Bibliothek gehen wir immer mit neuen Trend mit. Und zu den Tonies gab es von Seiten der Leser eine deutliche Nachfrage. Ich glaube das Projekt wird gut laufen.“ Die Nachfrage könnte auch daher rühren, dass die Figuren in der Anschaffung eher teuer sind: Bis zu 14,99 Euro kostet eine Figur beim Kauf. Genauso überzeugt wie Kathrin Jörg scheint auch die Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken der Bayerischen Staatsbibliothek zu sein, die die Tonies ebenfalls fördert.

Angelegt sind die Tonies dabei für das jüngere Publikum der Bücherei. Vom Vorschulalter bis zur Grundschule seien die Tonie-Hörbücher gut geeignet. Kathrin Jörg setzt dabei besonders auf den Wiedererkennungswert der kleinen Toni-Figuren. Da diese viel - im eigentlichen Sinne - greifbarer seien, als klassische Hörspiel-CD-Cover, glaubt sie, den Einstieg in das selbstständige Lesen zu fördern. „Wenn die Kinder hier zum Beispiel Rabe Socke hören und auch die Figur auf der Box haben“, erklärt sie, „ sehen sie vielleicht auch eines unserer Rabe-Socke-Bücher und beginnen darin zu lesen.“ Ein Teil des Spektrums der Hörbücher sind dabei auch Sachthemen, aber auch alt bekannte Märchen. Gerade diese schätzt auch die Leiterin des Kulturbüros, Ursula Off-Melcher, sehr. Ihr Favorit: das Rotkäppchen.

Über die möglichen Favoriten lässt sich nur spekulieren

Was hingegen der Favorit der Leser-, beziehungsweise Hörerschaft, sein wird, ist für die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei nur schwer abzuschätzen. „Ich denke es wird vielleicht Rabe Socke oder das Sams“, überlegt Kathrin Jörg. „Oder die Olchis und die Kleine Hexe“, fügt Hildegard Häfele an. Im besten Fall aber, so erklärten beide, würden die Tonies so gut angenommen, dass jede Figur ihren Hörer findet – Klassiker, wie auch Neuheit.

