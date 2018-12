vor 58 Min.

Die Sternsinger sind wieder unterwegs

Von 1. bis 5. Januar in Schwabmünchen plus Nachholtermin

Der große Aussendungsgottesdienst der Sternsinger findet am Dienstag, 1. Januar, ab 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael statt. Die „Hoheiten“ ziehen mit ihren Begleitpersonen in die Kirche ein und erhalten Weihrauch, Kohlen und geweihte Kreiden. Seit einigen Jahren sind auch Aufkleber dabei, die diesmal die Aufschrift 20C+M+B19 versehen sind und auf modernen Türen besser haften.

Die Kinder und Jugendlichen laufen bei jedem Wetter und hoffen darauf, freundlich empfangen zu werden. Als Lohn halten viele Bewohner Süßigkeiten bereit. Mancher bietet den Sternsingern auch etwas zu trinken an oder eine warme Stube, um sich kurz aufzuwärmen. Von Dienstag bis Samstag, 1. bis 5. Januar, sind die Sternsinger in Schwabmünchen unterwegs. Am Sonntag, 6. Januar ist „Nachholtermin“ für alle Haushalte, die von den Sternsingern noch nicht besucht wurden oder nicht angetroffen wurden. Dazu ist am Samstag, 5. Januar, zwischen 16 und 17 Uhr ein Anruf notwendig bei Xaver Knoll (Telefon 08232 3296).

An Heiligdreikönig bringen die Sternsinger im Gottesdienst um 10.30 Uhr ihre Spenden zum Altar und geben Sterne und Kopfbedeckungen zurück.

Ein letztes Mal treffen sich Sternsinger und Begleitpersonen am Samstag, 12. Januar, um 10 Uhr zu einem gemütliche Nach- mittag im Pfarrzentrum mit Limo und Pizza, für die Begleitpersonen gibt es Kaffee und Gebäck.

