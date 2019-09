vor 31 Min.

Die Südspange ist wieder befahrbar

Pünktlich zum Michaelimarkt ist die Umfahrung in Schwabmünchen wieder frei. Was die dreiwöchige Baumaßnahme gekostet hat.

Von Norbert Staub

Drei Wochen lang war die Südspange wegen Bauarbeiten gesperrt – jetzt ist sie in Schwabmünchen pünktlich zum Michaeli-markt wieder befahrbar. Das gesperrte Teilstück der Staatsstraße 2035 zwischen dem Kreisverkehr bei Schwabmünchen Süd und der Einmündung im Westen in die Augsburger Straße wurde am Freitagabend Verkehr freigegeben. Auf der 1,8 Kilometer langen Strecke haben die Bauarbeiter in den vergangenen drei Wochen 14 000 Quadratmeter Asphalt herausgefräst und den Oberbau verstärkt. Insgesamt wurden 7500 Tonnen Asphalt verbaut. Die Kosten von 700 000 Euro trägt der Freistaat Bayern.

Asphaltschicht acht Zentimeter höher

„Der Straßenbelag war nicht mehr den heutigen Erfordernissen gewachsen“, sagt der zuständige Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Augsburg, Stefan Heiß. Es gab zahlreiche Risse und Schadstellen, so dass man den 21 Jahre alten Belag erneuern musste. Die Asphaltschicht ist acht Zentimeter höher als die alte Schicht. „Wir haben jetzt deutlich mehr Verkehr als früher, so dass wir das den heutigen Erfordernissen angepasst haben“, so Heiß. Der Bau-Experte ist zuversichtlich, dass die neue Südspange 20 bis 25 Jahre hält. „Und wenn wir dann sanieren müssen muss nicht mehr so viel ausgetauscht werden wie diesmal, denn die Asphaltschicht ist dicker und damit stabiler“, so Heiß.

Froh ist man beim Straßenbauamt, dass man im Zeitplan geblieben ist. Stefan Heiß: „Es war der Stadt Schwabmünchen ein Anliegen, dass wir zum Beginn des Michaelimarkts fertig werden. Das haben wir geschafft.“

