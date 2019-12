vor 33 Min.

Die Tops und Flops des Jugendbeirates

Die Skatenight erhält wenig Zuspruch, das Seifenkistenrennen dagegen sehr viel. Was das junge Schwabmünchner Gremium künftig ändern will.

Von Christian Kruppe

Es gibt im Landkreis Augsburg kein vergleichbares Gremium, das so lange existiert wie der Schwabmünchner Jugendbeirat. Und wohl auch keines, das auf solche Erfolge verweisen kann, wie die jungen Schwabmünchner. Denn aus dem Jugendbeirat entstand unter anderem das Singoldsandfestival. Inzwischen zum Leuchtturmevent der ehemaligen Kreisstadt geworden, stellt es die vielen Aktivitäten und Aktionen des Jugendbeirats fast schon in den Schatten. Dabei ist der Arbeitsnachweis, den das neunköpfige Gremium in seiner jüngsten Sitzung aufzeigte beachtlich.

Das war ein Flop: So stellte der Jugendbeirat zum ersten Mal seit langem wieder eine Skatenight auf die Beine. Der Zuspruch für dieses Event war äußerst gering, was Jugendbeirat Simon Kühnel selbstkritisch zugab. „Wir haben einfach vergessen, die Skatenight im Vorfeld gut zu vermarkten“, sagte er. So kam es auch, dass die Bar mit alkoholfreien Cocktail auch floppte. „Die besten Kuden waren wir“, gestand Kühnel ein. Doch an diesem Abend war nicht alles schlecht. „Die, die da waren, fanden es gut“, zeigt er die positiven Seiten auf. Womit er richtig lag, denn rund um das Jugendzentrum herrschte die gemütliche Atmosphäre eines Straßenfestes.

Der Jugendbeirat will sich trotz des „Rückschlages“ nicht von der Idee verabschieden. Vielmehr soll das Konzept überdacht werden. Dabei wird unter anderem der Rundkurs in Frage gestellt, da diesen nur wenige nutzten. „Wenn wir wieder einen Rundkurs wollen, holen wir weitere Vereine an Bord, um das besser zu stemmen“, blickt Kühnel nach vorn. Rückendeckung bekam er dabei von Bürgermeister Lorenz Müller: „Ich war zwar nur kurz da, aber die Stimmung in der Museumsstraße war toll.“ Ähnlich urteilt Stadtrat Patrick Jung. „Man darf den Erfolg einer Veranstaltung nicht nur daran messen, wie viele Menschen kommen“, so Jung.

Pumptrack-Bahn ist in schlechtem Zustand

Einziger Wermutstropfen ist der Umstand, dass sich bei der Skatenight zeigte, dass die Pumptrack-Bahn in einem schlechten Zustand ist. Daher wurde sich auch danach nicht mehr an ihrem üblichen Standort im Park aufgebaut. „Gerade die Kurvenelemente sind ziemlich beschädigt. Der Unterbau wie der Belag sind hinüber“, erklärt Kühnel, der gleich anregte, die Bahn künftig über den Winter einzulagern.

Bürgermeister Lorenz Müller erklärte, dass von Seiten des Grünamtes eine Neuanschaffung vorgeschlagen wurde. Diese würde 25000 Euro kosten. Dieser Idee widersprach Simon Kühnel. „Ein guter Schreiner kann die beschädigten Elemente reparieren, das kommt deutlich günstiger. Der Jugendbeirat will sich selbst um eine entsprechende Firma kümmern.

Stimmung beim Seifenkistenrennen war super

Das war top: Ein voller Erfolg hingegen war das Seifenkistenrennen. Auch wenn die offiziellen Meisterschaftsläufe ausgefallen sind, weil die Verantwortlichen des Verbandes am Renntag feststellten, dass die Kurven der Strecke mit ihren Fahrzeugen nicht fahrbar waren. 16 Teams gingen an den Start. „Die Stimmung war super und die Optimierungen haben Wirkung gezeigt“, freut sich Lisa Schaur. Daher soll es auch mit diesem Event weitergehen, wobei der Jugendbeirat darüber nachdenkt, den Termin vom Stadtfest abzukoppeln, da er für einige der Jugendbeiräte in die Prüfungszeit fällt. Bürgermeister Müller zeigte dafür Verständnis, gab aber zu bedenken, dass sich die Kopplung an das Stadtfest vor allen in Sachen Zuschauerzahlen durchaus positiv auswirkt.

Und noch ein Flop: Ins Wasser gefallen ist der geplante Jugendkongress. Eigentlich wollten die Schwabmünchner in der Stadthalle Jugendräte aus dem Landkreis zu einem gemeinsamen Kongress einladen, um sich auszutauschen. Am Ende lag die Planung beim Bezirk. „Wir waren plötzlich außen vor“, erklärt Enzo Hirsch. Auch die vorgestellte Tagesordnung wurde kritisiert. Am Ende erfuhren die Schwabmünchner nur durch Zufall, dass die Veranstaltung, die in der WWK-Arena stattfinden sollte, abgesagt wurde. „Bei einem Termin mit Martin Sailer, sagte ich ihm, dass wir uns ja am nächsten Tag da sehen, doch dieser wusste nichts davon“, erinnert sich Bürgermeister Lorenz Müller. „Er hat mir dann am späten Abend noch mitgeteilt, dass der Kongress abgesagt wurde“, so der Bürgermeister weiter.

Doch die Schwabmünchner bleiben an dem Thema dran. „Wir wollen die Idee umsetzten und zwar so, wie wir es geplant haben“, stellt Enzo Hirsch klar. Das fand auch beim Bürgermeister Zustimmung, der seine Unterstützung zusagte.

Durch den Wegfall des Kongresses ist auch die Verleihung der Ehrennadel des Jugendbeirates ausgefallen. Nun sollen bis zur nächsten Sitzung Kandidaten ausgewählt werden.

