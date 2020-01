09.01.2020

Die Trachtenheimeröffnung war nur ein Höhepunkt

Die Königsbrunner Trachtler sind nicht nur vor Ort aktiv, sondern repräsentieren die Stadt auch in München

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem Königsbrunner Heimat- und Volkstrachtenverein D’Lechauer. Bei der Jahreshauptversammlung spielte nicht nur der erfolgreiche Umbau des Trachtenheims eine Rolle.

Sicherlich war die Renovierung und der Pächterwechsel aber ein großer Punkt, hinter dem viel Arbeit steckte. Der Gastraum und das Nebenzimmer im Erdgeschoss sowie einige Funktionsräume im Keller wurden modernisiert. Außerdem wurden die Böden im Eingangsbereich und im Kellervorraum erneuert. Beim Umbau brachten zahlreiche Vereinsmitglieder starke Eigenleistung ein.

Auch im Kassenbericht, den Kassier Johann Hobmeier detailliert und transparent vortrug, schlug sich der Wandel nieder. Für den Umbau brachten die Königsbrunner Trachtler eine hohe Summe auf. Teilweise konnte auf gebildete Rücklagen aus den letzten Jahren zurückgegriffen werden.

In der Faschingszeit wurde wieder gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn der Feutraball veranstaltet. Bei der Überraschungseinlage haben einige Männer der Feuerwehrler und Trachtler ihr Talent als Synchronschwimmer unter Beweis gestellt. Beim Kinderball des Vereins waren die Betreuer, die den Nachmittag über wieder für die Bespaßung sorgten, als Schneemänner verkleidet. Es wurden wieder gemeinsam Palmbuschen gebunden und ein Gottesdienst mit Weihe am Palmsonntag besucht.

Im Frühjahr 2019 konnte ein neuer Maibaum am Marktplatz aufgestellt werden. Hierfür wurde ein Baum im ehemaligen Stadtwald von Königsbrunn bei Bachern gefällt und nach Königsbrunn transportiert. Die Trachtler haben den Baum an einem geheimen Ort als Maibaum hergerichtet und am 1. Mai ausgetanzt. Eine Radltour zum Hüttenfest am Weiherhof, ein Jugendausflug nach Bernbeuern am Auerberg und der Aktivenausflug zur Ostlerhütte bei Pfronten mit einer Bergmesse mit Pfarrer Bernd Leumann waren die gesellschaftlichen Höhepunkte des Vereinslebens.

Mitte September durften etliche Königsbrunner Trachtler ein buntes Programm im „Festzelt Tradition“ auf der Oiden Wiesn mitgestalten. Gezeigt wurden verschiedene Plattler und Volkstänze. Außerdem ist die wieder ins Leben gerufene Goißlschnalzergruppe aufgetreten.

Beim Schafkopfturnier und dem Adventskonzert in der Kirche der Pfarrei Maria unterm Kreuz wurden Spenden gesammelt. Mitte Dezember konnten 1025 Euro (900 vom Adventskonzert und 125 von der Schafkopfstadtmeisterschaft) an den ökumenischen Hospizverein Christrose übergeben werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Nachwahl eines Kassenrevisors. Für diesen Posten wurde Simon Schäble vorgeschlagen, er war bisher als Beisitzer im Vereinsausschuss. Durch die einstimmige Wahl wurde der Posten eines Beisitzers frei, hierfür konnte Elias Königsberger gewonnen werden. (AZ)

Infos und Termine der Königsbrunner Trachtler sind auf der Homepage zu finden: www.dlechauer.de

