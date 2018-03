02:16 Uhr

Die Verkehrsbelastung ist ein großes Problem

Eine Lösung ist nicht in Sicht. Bürgermeister berichtet über anstehende Projekte in der Klosterlechfelder Bürgerversammlung.

Von Hieronymus Schneider

Die Verkehrsbelastung durch die mitten durch den Ort führende Kreisstraße A 19 als Zubringer zur B 17 beschäftigte auf der Bürgerversammlung in Klosterlechfeld die Zuhörer. Viele Klosterlechfelder Bürger empfinden die steigende Verkehrsbelastung als Problem. Sie wünschen sich eine Ortsumfahrung zum östlichen Kreisverkehr. Bürgermeister Rudolf Schneider verwies hierzu auf das gemeinsame Verkehrskonzept der Lechfeldgemeinden, das allerdings noch keine Lösung erarbeitet hat. Auch die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs könne eine Erleichterung bringen, so Schneider.

In der Bürgerversammlung in der Aula der Grundschule berichtete Schneider zudem über den Haushalt und die in den kommenden Jahren geplanten Investitionen und Projekte. In 2018 werden sowohl der Verwaltungshaushalt, als auch der Vermögenshaushalt die Summe von vier Millionen Euro übersteigen. Vom laufenden Verwaltungshaushalt soll etwa eine halbe Million als Zuführung zum Vermögenshaushalt übrig bleiben. „In Zeiten von Strafzinsen für Bankguthaben ist es besser, Geld in Projekte zu investieren“, sagte Schneider. Nach dem Finanzierungsplan soll die Gemeinde 2020 schuldenfrei sein. Eines der Projekte, welche die Infrastruktur verbessern sollen, ist mit dem Umbau des Bahnhofsgebäudes zum Vereinszentrum für den Steinheberverein und die Faschingsgesellschaft Lecharia schon begonnen worden. Der Bürgersaal im Sportpark ist schon in der Planungsphase. Der Spatenstich könnte im Frühjahr 2019 erfolgen. Darüber hinaus sind Planungen für eine Erweiterung des Freizeitangebotes durch einen Aktivpark für alle Generationen im Gange. Der Bau eines zweiten Kindergartens an der Alpenstraße / Obermeitinger Straße für die Aufnahme von etwa 100 Kindern wurde ebenfalls beschlossen und die Trägerschaft bereits an die Katholische Stiftung Maria Hilf vergeben. Am bestehenden Kindergarten in der Försterstraße und an der Grundschule sind Brandschutzmaßnahmen und Umbauten zur Modernisierung notwendig. Im Anschluss an den neuen Kindergarten wird das Baugebiet „Otto-Wanner-Straße“ mit 27 Bauplätzen für Einfamilien-, Doppel- und einigen dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern ausgewiesen. Die erste Auslegung für die Bürger und Träger öffentlicher Belange ist bereits erfolgt.

Die Gemeinde fördert den sozialen Wohnungsbau mit der Errichtung von 12 bis 15 Wohneinheiten auf dem Bahnhofsgelände. Durch das kommunale Wohnraumförderungsprogramm werden 30 Prozent der Bausumme von etwa drei Millionen Euro vom Freistaat Bayern übernommen. Weitere 60 Prozent der förderfähigen Kosten können mit einem Darlehen für 0,5 Prozent Zinsen auf 20 Jahre getilgt werden. Damit will die Gemeinde bezahlbare Mietwohnungen für etwa 7,50 Euro pro Quadratmeter anbieten. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2019 mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr geplant.

Für Senioren ist eine Wohnanlage mit Betreuung auf dem Gelände der ehemaligen Firma Ernst Mayr in der Imhofstraße in Planung.

Ein Nachbar der Total-Tankstelle in der Schwabmünchner Straße befürchtet Schäden an seinem Haus, weil dort ein 100000-Liter-Tank mit zehn Meter tiefen Spundwänden eingebaut werde und fragte, wie die Gemeinde dies genehmigen konnte. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte Elfriede Lösch von der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld, dass dies vom Landratsamt und dem Gewerbeaufsichtsamt genehmigt und von der Bauaufsicht vor Ort geprüft worden sei.

