05.02.2020

Die Veteranen ehren 18 Kameraden

Beim Soldatenverein Großaitingen gab es auch Neuwahlen

Im Gasthof Weis trafen sich die Mitglieder des Soldaten und Veteranenvereins zu ihrer 148. Jahreshauptversammlung. Die Berichte von Schriftführer Bernhard Hüther und Kassierer Norbert Müller fanden die Zustimmung der Mitglieder und die von Kassenprüfer Hans-Peter Krampe vorgeschlagene Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig angenommen.

Für die gute Zusammenarbeit innerhalb der Führungsmannschaft spendete Vorsitzender Josef Weber großes Lob an die einzelnen Funktionsträger, durch deren Mitarbeit erst ein reibungsloses Vereinsleben ermöglicht werde.

Besonderen Dank erhielt Ehrenvorstand Ludwig Geiger für die Sorge um die Scheppacher Kapelle. Die von Drittem Bürgermeister Klemens Hutter durchgeführten Neuwahlen bestätigten im Wesentlichen den amtierende Vorstand. Lediglich Kassenprüfer Hans-Peter Krampe wollte sein Amt aufgeben. Aufgrund seiner langjährigen Verdienste um den Verein beschenkte ihn Josef Weber zum Abschied mit einer Flasche Wein. Seinen Platz als Kassenprüfer nimmt in Zukunft Klaus Kaiser ein.

Breiten Raum nahmen die Ehrungen langjähriger Mitglieder ein. Insgesamt 18 Kameraden empfingen Urkunden und silberne beziehungsweise goldene Vereinsnadeln. Stellvertretend für alle Geehrten sollen hier Alois Schwemm und Helmut Fischer genannt werden. Sie hielten dem Verein 50 Jahre die Treue. Zum Abschluss stellte Vorsitzender Weber die Planungen für die Gedenktafeln von 1805 bis 1815 und von 1870 bis 1872 vor. Der von der Kunstschmiedewerkstatt Armin Göppel vorgelegte Entwurf lag bereits dem Gemeinderat zu Begutachtung vor. Er stellt zwei rissartig getrennte Platten aus Cortenstahl dar, an denen mit Glas geschützt die Gedenktafel befestigt werden. Die Installation wird dann an der zentralen Gedenkstätte am Kriegerdenkmal seinen Platz finden. (SZ)

