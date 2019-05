15.05.2019

Die Vogelwelt hören im Wertachauwald

Wanderung mit einem Ornithologen

Die Ortsgruppe Großaitingen des Bund Naturschutz bietet mit dem Ornithologen Anton Burnhauser einen Einblick in die Vogelwelt des Wertachauwaldes. Mit dem Erwachen der Vögel erwartet die Teilnehmer die einmalige Gelegenheit, die unterschiedlichen Vogelstimmen der Auwaldbewohner eindeutig erkennen zu können – vom Rotkehlchen bis zum Zaunkönig. Außerdem gibt es viel über die heimischen Vogelarten und die Zugvögeln zu erfahren. Burnhauser steht allen Teilnehmern Rede und Antwort. Abschließend gibt es noch Empfehlungen zu Bestimmungshilfen für die in Europa beheimateten Vogelarten. Die Veranstaltung ist kostenlos, wobei Spenden gerne angenommen werden.

Die Auwaldbegehung startet am Samstag, 18. Mai, um 4.15 Uhr am Festplatz an der Wertachbrücke Richtung Gnadentalsiedlung in Großaitingen und dauert etwa zwei bis drei Stunden. Interessenten bitte telefonisch anmelden bei Familie Tröndle unter 08203/5927 oder bei Familie Schafhirt unter 08203/5745.

